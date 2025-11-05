林家宏嗆中工 公司做好這三件事才能讓企業永續

近期中工爆經營權之爭，公司怒批遭寶佳集團「禿鷹式掠奪經營權」。對此，寶佳資產團隊副董事長林家宏首度作出回應，今（5）日發聲明表示，企業的永續競爭力，不在於喊口號或情懷訴求，而應回到最實際的三件事，包括盈利能力、組織運作效率，以及對人才的尊重與報酬。他強調：「幫員工加薪不是情義，是責任；為股東創造利益不是口號，是成果。」

強調經營責任 企業競爭力源自制度

林家宏指出，企業經營者的責任不是「節省成本、壓低薪資」，而是透過正確的投資、策略佈局與經營效率，讓公司具備足夠能力為員工加薪、為股東創造回報、並讓客戶獲得實質價值。

他表示，若公司治理失衡、效率低落，或忽視股東與員工的權益，即使再多情懷訴求、再多忠誠口號，也只是空話。「我不要員工講忠誠，我要讓員工有值得忠誠的理由。」強調企業唯有健康運作、制度透明、績效可衡量，員工薪酬才可能持續提升。

治理透明不是口號 是企業能長久的根本

林家宏指出，真正的經營者不是要求別人奉獻，而是先讓組織有能力「給得起」。企業若要長期站穩腳步、維持競爭力，必須回歸專業決策與制度治理，而非個人意志或人治。「提高組織效率、提升治理透明度、讓員工薪資合理成長，這不是對員工的施捨，而是讓公司更強的必要條件。」

林家宏表示，當企業能兼顧股東回報與員工待遇，經營自然會回到正軌，也才能建立值得忠誠的企業文化，形成長期穩健的競爭優勢。