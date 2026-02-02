林家正回中職關鍵？葉總直白給答案：若回台選秀「絕對會選」

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

目前仍處自由球員狀態的旅美好手林家正，近期隨世界棒球經典賽（WBC）台灣隊於高雄國訓中心集訓。被問到未來是否會回中職效力，林家正表示「不排斥任何選項」，引發外界關注是否回台參加今年中職選秀。握有榜眼籤的味全龍隊總教練葉君璋在受訪時毫不遲疑地表示，若第一輪有機會選到林家正，絕對會選。不過葉總也分析，林家正最終是否決定回歸中職，關鍵轉折將落在他在WBC賽場上的發揮。

廣告 廣告

目前仍處自由球員狀態的旅美好手林家正（左），近期隨世界棒球經典賽（WBC）台灣隊於高雄國訓中心集訓。（圖／就一起 相信中華隊·夠資格粉專）

除林家正外，另一名旅美好手鄭宗哲同樣隨國家隊集訓。儘管鄭宗哲休賽季曾多次遭指定讓渡（DFA），葉君璋仍給予高度肯定，認為這反而代表他具備實力，才會持續受到球團關注。葉總強調，鄭宗哲若選擇續留美國，仍有機會發展，是否回台選秀完全取決於個人意願。對於兩人過去多次在天母球場隨龍隊訓練，葉總也肯定其球技與職業態度，形容都是「有內涵」的高水準球員。

談及與林家正的淵源，葉君璋透露，兩人早在林家正就讀亞利桑那州立大學前便已認識。當年林家正休賽季返台時，曾隨時任富邦悍將總教練的葉君璋在新莊球場訓練，雙方多年來保持聯繫。葉總指出，WBC的場上表現將直接影響林家正的下一步；若能在國際賽吸引美、日職球探目光，續留旅外機率自然提高，反之，回台參加中職選秀也將成為重要選項。

更多FTNN新聞網報導

第一階段集訓名單出爐！中華隊經典賽開訓 張弘稜首度入選

WBC中華隊公布名單倒數！曾豪駒：預計帶15至16位投手

WBC首戰恐強碰山本由伸先發 曾總：非常興奮

