林家正現身影廳再掀全台棒球熱 《冠軍之路》票房狂破2500萬

棒球紀錄片《冠軍之路》自元旦上映以來，瞬間席捲全台，首周票房一舉衝破2569萬，締造台灣紀錄片市場前所未見的爆發性氣勢。上周末中華職棒會長蔡其昌、監製張永昌、黃瓀潢、導演龍男以撒克凡亞思馬不停蹄衝票房，到戲院與影迷打招呼，更帶著許多球員、啦啦隊員驚喜現身。

像在12強賽中呼聲極高的明星球員林家正，3日驚喜現身戲院，不僅與觀眾合影留念，更為球迷簽名，球員陳冠宇則在映後再次回憶起賽場趣事，透露比賽當時因為太專注在自己的投球狀態，從熱身的牛棚區踏上賽場都沒注意到捕手已從林家正換成戴培峰，就連戴培峰對著他比暗號，仍沒注意到，笑言：「直到放下壓力，戴培峰跟我擊掌，我才驚呼：『你怎麼在（球場）上面！』」逗得全場觀眾笑聲連連。

球員林家正驚喜現身戲院，引來社群一片「炫耀合照」文。（牽猴子提供）

4日的南部放映，蔡其昌偕同球員潘傑楷、陳柏清於不同電影院直擊亮相，潘傑楷坦言：「當時比賽的感動會湧上心頭，真的很多人不看好我、不看好我們，但一踏進球場那一刻開始，我們隊友都相信著彼此，到裁判喊開始比賽那刻，全台灣球迷一心想要幫中華隊加油，那時候我們感受到台灣的團結，能打出漂亮的成績，一切都是因為有你們這群幫助我們加油的球迷朋友。」人氣啦啦隊女神峮峮也現身影廳，在入口處與蔡其昌親自發放《冠軍之路》特製衛生紙。

