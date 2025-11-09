林家正續拚新合約 投入日職橫濱秋訓當測試選手

【施養正／綜合報導】台灣捕手林家正本季在美國獨立聯盟賽季結束之後，持續尋找新東家。日前他到日本職棒火腿鬥士隊參加秋訓引起關注；9日另一支日本球團橫濱DeNA則宣布，林家正將以測試生身分投入秋訓。

林家正今年先是在美國職棒運動家2A打拚，出賽32場，打擊率0.183、9分打點，季中被球團釋出後，轉戰獨立聯盟藍蟹隊。他在獨立聯盟出賽22場，打擊率0.153、貢獻4分打點。

季後林家正前往日本職棒北海道火腿鬥士隊加入秋訓，掀起當地球迷討論；台灣球迷也透過球團直播持續關注，不過他並未和火腿簽約。

而9日橫濱DeNA球團宣布，林家正將做為測試球員，投入11日到14日的秋訓，持續為下一張合約努力。

