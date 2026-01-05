林家正驚喜現身戲院！「家政婦」全瘋掉：準備好原地結婚

球員林家正驚喜現身戲院，引來社群一片「炫耀合照」文。（圖／牽猴子提供）

棒球紀錄片《冠軍之路》（HERO！HITO！）自元旦上映，首週票房一舉衝破2569萬，中華職棒會長蔡其昌、監製張永昌、黃瓀潢、導演龍男・以撒克・凡亞思也馬不停蹄衝票房，更帶著許多球員、啦啦隊員驚喜現身，明星球員林家正於3日在戲院驚喜現身，不僅與觀眾合影留念，更為球迷簽名，親切互動曝光後，引來社群一片「炫耀合照」熱潮，甚至有網友激動發文：「我已經準備好原地結婚了！」

《冠軍之路》製作團隊全片共訪問了70多位對象，在1個月裡訪問37位選手與教練，團隊在亞利桑那州待了9天進行訪問與素材的採集作業，又花了7天在日本造訪了仙台、大阪、岡山與東京等地進行拍攝與訪問，就為讓紀錄片的內容更豐富，而這些訪問也成了影迷和球迷心中的驚喜彩蛋。

人氣啦啦隊女神峮峮現身影廳，在入口處與蔡其昌親自發放《冠軍之路》特製衛生紙。（圖／牽猴子提供）

球員陳冠宇則在映後再次回憶起賽場趣事，透露比賽當時因為太專注在自己的投球狀態，從熱身的牛棚區踏上賽場都沒注意到捕手已從林家正換成戴培峰，就連戴培峰對著他比暗號，仍沒注意到，笑言：「直到放下壓力，戴培峰跟我擊掌，我才驚呼：『你怎麼在（球場）上面！』」逗得全場觀眾笑聲連連。

4日的南部放映，蔡其昌偕同球員潘傑楷、陳柏清於不同電影院直擊亮相，潘傑楷坦言：「當時比賽的感動會湧上心頭，真的很多人不看好我、不看好我們，但一踏進球場那一刻開始，我們隊友都相信著彼此，到裁判喊開始比賽那刻，全臺灣球迷一心想要幫中華隊加油，那時候我們感受到臺灣的團結，能打出漂亮的成績，一切都是因為有你們這群幫助我們加油的球迷朋友。」一番話也讓全場瘋狂鼓掌。人氣啦啦隊女神峮峮也現身影廳，在入口處與蔡其昌親自發放《冠軍之路》特製衛生紙，就怕電影太催淚讓觀眾手忙腳亂，觀眾直呼：「揪甘心！」

