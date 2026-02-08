「林家血案」李千娜失言最不當被慘轟

李千娜/記者倪有純攝

改編自真實懸案「林家血案」的電影《世紀血案》，由寇世勳、簡嫚書、楊小黎、李千娜、夏騰宏等人主演，由於林宅血案當事人林義雄及女兒皆仍在世，製片方卻未取得當事人或家屬同意，便將案件改寫拍成電影，引發社會輿論反彈。

「林家血案」是當年驚動全台的滅門慘案，1980年2月28日，林義雄因美麗島事件遭到起訴，軍事法庭開庭的當天，林義雄60多歲的母親游阿妹、6歲的雙胞胎林亮均、林亭均被殺身亡，長女林奐均被刺重傷，而兇案至今未破案，李千娜一週前與演員群出席《世紀血案》記者會，受訪時談及這事件表示：「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那他如果重啟可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案。」

全部演員、大家，都讀了很多資料，這回答真的超級離譜，網友紛紛表示她跟本不了解這故事的史實，當天受訪時她全程面帶笑容，被部分網友認為態度輕率，相關言論曝光後，隨即遭到網友大力砲轟。