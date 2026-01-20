林宸佑共諜案北檢2度聲請搜索票 因這原因未過換橋檢接手

中天主播林宸佑。資料照。讀者提供



中天記者林宸佑捲入共諜案，1月17日遭橋頭地院裁定羈押禁見。今(1/20)日《FTNN 新聞網》獨家報導，原本調查局報請北檢指揮，但北檢2度聲請搜索票失利，最後由橋檢出招才奏捷。對此，北檢晚間發布新聞表示，因法院認為「本案無管轄權」而未核准，媒體報導與事實不符。

《FTNN 新聞網》報導，調查局桃園市調處掌握多名軍人涉嫌收賄洩漏國防機密的情資，追查後發現林宸佑與部分嫌疑人有金錢往來，懷疑其在整起共諜案中扮演關鍵角色。經蒐證後，案件於去年12月報請北檢指揮偵辦，檢方發現林宸佑帳戶中有不明資金流入，並透過虛擬資產及匯款方式轉給涉案軍人，金流異常明顯。

報導指出：「北檢勾稽案件外觀後，以《洗錢防制法》等罪聲請搜索林宸佑等9名被告，未料出師未捷，遭北院以『管轄權錯誤』裁定駁回，桃園市調處遂改變策略，以一名被告的住址位於高雄為由，報請橋頭地檢署接手偵辦。橋頭地檢署檢察長張春暉接獲案件後，指示以《貪污治罪條例》等罪名展開調查，並成功取得法院核發搜索票，順利收押林宸佑等人。

對此北檢表示：「該案係法務部調查局桃園市調查處（下稱桃園市調處）於114年12月報請本署指揮，以林姓記者等人涉犯『貪污治罪條例、國家安全法、洗錢防制法』等罪名，2度向臺灣臺北地方法院聲請搜索票，惟法院均認『本案無管轄權』而未核准。故桃園市調處另報請臺灣橋頭地方檢察署指揮偵辦。因上開報導與事實不符，誤導視聽，特予澄清。」

