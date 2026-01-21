林宸佑共諜案 國台辦回應了：亂扣滲透帽子

▲國台辦發言人彭慶恩。（圖／翻攝自微博）

[NOWnews今日新聞] 中天新聞台記者林宸佑捲入共諜案，涉嫌誘使現役軍人提供軍事情報給中國人士，遭羈押禁見。對此，中國國台辦回應，民進黨濫用司法手段，亂扣滲透帽子，製造綠色恐怖必遭反對。

綽號「馬德」的中天記者林宸佑因涉犯國安法、貪污治罪條例等罪，涉嫌以數千元至數萬元不等代價，誘使現役軍人提供軍事情報給中國特定人士，林男與另5名現退役軍人17日傍晚遭法院裁定羈押禁見。

中國國台辦今（21日）舉辦例行記者會，有記者提問，台灣調查局清查，林宸佑涉嫌行賄台灣現役軍人的款項都是由他個人帳戶匯出，現在台灣檢調研判相關資金可能與大陸挹注的滲透資金有關。

國台辦發言人彭慶恩回應，民進黨當局濫用司法手段，打壓政治異己，亂扣滲透帽子，已經不是第一次了，以一黨一己之私製造綠色恐怖，煽動兩岸對立對抗，必遭反對。

