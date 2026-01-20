林宸佑匯款百萬收買軍人？ 不排除有中國勢力介入

政治中心／綜合報導

中天記者林宸佑涉犯國安法及貪污等罪，今天週刊再揭露，檢調發現林宸佑每筆匯款給軍人的錢都由自己帳戶轉出，且金額恐達上百萬，但這些被滲透的現役軍人，訊問都表示對林宸佑不熟悉，且沒有向他借錢應急，至於林宸佑為何會知道要匯款給誰，背後也不排除有中國勢力介入。

社群最新一張發文，是剛從台東旅遊回來的中天記者兼主播林宸佑，發文預告自己未來一周班表，不過根據週刊最新報導，此時的橋檢早已北上在林宸佑租屋附近守候，趁他出門上班前將人逮捕。

中天主播林宸佑：「馬德聊政治，馬德來惹事。」

這回真的惹出事來，檢調從林宸佑手機及電腦發現，涉嫌行賄現役軍人款項，幾乎每筆都由他的帳戶匯出，金額恐達上百萬，另外還有大量的泰達幣，因為林宸佑帳戶金流明顯和薪資不成比例，因此檢調也懷疑背後勢力疑似有中國操盤，藉此行賄官兵換取國防資訊。

立委（民）沈伯洋 ：「其實對中國來講，不管是他要做統戰，他要做認知作戰，更重要是對軍人的心戰，他想要創造這個疑神疑鬼的氣氛，這樣在作戰的時候，你就會搞不清楚我身邊的人是敵是友，這是他想所造成的效果。」

週刊更進一步報導，林宸佑這回接觸官兵對象，還包含我國飛彈部署機密，試圖刺探新型飛彈參數及操作手冊，但被收押的軍人訊問後都坦承和林宸佑不熟，也沒向他借錢應急，林宸佑又要如何得知該匯錢給誰，也成為檢調偵查重點。





立委（民）王定宇：「美方提供給台灣的包含ATACMS，這種射程超過300公里的精準火箭彈，對台灣來講是一個新的，而且非常具威力的嚇阻武器，共軍如果發射原火威脅台灣安全，他們的火箭彈又不準速度又慢，還沒有摸到台灣，可能就被我們殲滅他的發射台。」

律師黃帝穎：「現退役軍人，彼此之間有人已經認罪或坦承犯刑，彼此供詞有不一，跟林姓主播之間不一，會認為這個有涉及勾串之餘，事羈押的原因。」

相關事證逐一浮出檯面，林宸佑事件才剛進入深水區。

