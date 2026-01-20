林宸佑及5現退役軍人涉國安法收押 橋檢續查金流

（中央社記者張已亷高雄20日電）中天電視台記者林宸佑等6人遭依涉犯國安法等罪嫌收押禁見，其中有5名現退役軍人，服役單位涵蓋陸軍、海軍等；橋檢表示，續溯源清查金流，以及相關涉案人員。

橋頭地檢署日前偵辦海軍陸戰隊陳姓中士持五星旗拍攝投共影片案，經溯源追查，發現林宸佑涉嫌擔任「在地協力者」、「白手套」等身分，並提供新台幣數千元至數萬元不等金額給現役軍人，再由現役軍人交付軍事上有關資料給中國人士。

檢警16日搜索電視台記者1人及現退役軍人9人，訊後依涉嫌違反國家安全法等罪嫌，聲押林宸佑與5名現退役軍人獲准。

檢調查出，5名現退役軍人有楊姓、陳姓退役士官，洪姓士官、賴姓士官及鍾姓前上兵，服役單位涵蓋陸軍、海軍等單位，其中有軍人曾服務於負責防空任務等單位，5人疑因債務等問題涉案。

檢方今天表示，此案將由檢察官周韋志指揮調查局，繼續溯源清查金流及相關涉案人員。（編輯：陳仁華）1150120