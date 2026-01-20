林宸佑帳戶有大量泰達幣？吳靜怡舉1例「他」也用這洗錢！

論壇中心／郭芳瑜報導

中天電視台主播兼記者「馬德」林宸佑因涉國安法、貪污等罪遭收押禁見，根據週刊報導，檢調查扣他的手機發現，他利用泰達幣等虛擬貨幣，收取中共大筆資金。政治評論員吳靜怡在《台灣最前線》節目中指出，這兩年台灣抓很多詐騙集團，國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、杜秉澄夫婦，也是用泰達幣洗錢。

吳靜怡表示，除了杜秉承之前用水房洗錢是用泰達幣，徐巧芯前助理之前也有涉及海外洗錢的案例，也是使用泰達幣，但虛擬錢包就像銀行帳戶一樣，有專屬號碼，每一次轉帳都會被記錄，「不要覺得說用泰達幣就好安心」。吳靜怡也提到，洗錢的手法很多種，直播抖內也有可能是洗錢的管道，但目前林宸佑的帳戶金流和微信群組等都已被檢調掌握，大概的金流都被盤點差不多了，相信破案並不困難。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

