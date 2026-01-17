即時中心／林耿郁報導

中天記者林宸佑（馬德）涉嫌共諜案，遭檢方收押禁見；有網友貼出他今天的菜單，被其他人笑稱「好像份量有點少，他應該會吃不飽吧？」

根據高雄第二監獄公布的菜單，今（18）天的早餐是綠奶茶、包子；中餐是古早味肉燥、炒蛋與果汁；晚餐則是醬炒時蔬肉絲、蔥肉餡餅與蘿蔔排骨湯。

對此網友紛紛留言回應，「喝什麼綠奶茶？！通通給我去喝豆汁兒兒兒~」、「比中國的勞改營好很多了」，也有人質疑「「為什麼可以吃國產豬」，也有人認為份量太少、可能吃不飽；持續引發熱議中。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／林宸佑慘遭羈押！監獄菜單曝光 網笑：應該吃不飽？

