林宸佑指她收紅錢「自己卻被羈押！」 郭昱晴：迴力鏢打回去了

立委郭昱晴曾被林宸佑質疑收紅錢，沒想到林宸佑卻疑似為中方做事涉國安法遭羈押禁見。資料照，李政龍攝



中天新聞記者林宸佑涉共諜案，提供數千至數萬元的報酬給現役軍人，再由軍人竊取情資提供給中國籍人士，為此，林宸佑被懷疑是中方的白手套，17日以涉犯國安法等罪被裁定羈押禁見。為此，民進黨立委郭昱晴就感嘆，自己與家人先前曾被林宸佑罵「收紅錢」，如今「迴力鏢狠狠打回去了」。

林宸佑因涉及利用金錢，利誘現、退役軍人竊取軍方情資，提供給中國籍人士，被橋頭地檢署搜索住所等地方，因罪證明確，檢方向橋頭地院申請羈押禁見，17日獲准，被送進高雄看守所。此外，涉及本案另有9名現退役軍人，其中5名也遭羈押禁見，另3人被請回，1人尚未到案。

案件發展至此，郭昱晴17日晚間就在臉書回諷，林宸佑以前「很熱心」，在社群平台上亂教粉絲罵她與她的家人「收紅錢」，而且教得很大聲、很用力、很扭曲。

郭昱晴說，林宸佑涉共諜案被羈押禁見，「迴力鏢用力狠狠打回去了，」他認為，無須貼標籤，但收紅錢再踩國安紅線已是事實，「交給司法即可，有些是時間會說明，有些標準法律會示範，其實這樣就夠了。」

