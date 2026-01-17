林宸佑捲共諜案 與5現退役軍人遭法院羁押禁見

圖:擷取林宸佑臉書 中天電視台主播林宸佑遭橋頭地檢署指控涉嫌擔任共諜「中間人」,以數千元至數萬元不等現金收買現役及退役軍人,刺探軍事機密後交付中國大陸人士,今(17)日與另5名現退役軍人遭法院諭知羁押禁見。

橋頭地檢署由主任檢察官陳竹君、檢察官周韋志組成專案小組,指揮法務部調查局桃園市調處、高雄市調處、國防部軍事安全總隊及高雄憲兵隊偵辦。昨(16)日展開大規模搜索,傳喚林宸佑在內共10人到案說明。

檢方訊後認定,林宸佑利用媒體職務之便,以每次數千元至數萬元代價利誘現役軍人違背職務,取得機敏軍事作戰計畫、演訓資料、裝備數據等國防機密,再轉手交給對接的中國大陸人士。因涉犯《國家安全法》、《貪污治罪條例》情節重大,且有串證、逃亡之虞,向法院聲請羁押禁見獲准。

林宸佑過往因犀利提問風格爆紅,曾與立委賴品妤發生推擠事件,2024年更因選罷法與民進黨多名立委發生衝突,被外界稱為「中天追問哥」。橋頭地院於今日下午4時30分許以囚車將6名被告解還橋頭地檢署。

中天電視台發表聲明表示:「針對中天記者林宸佑遭羁押禁見,公司對案情毫無所悉,無可回應。我們希望司法公正審理,勿枉勿縱,天佑台灣。外傳中天遭搜索,並非事實,各界切勿傳播假訊息。」

