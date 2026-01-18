林宸佑收紅錢買軍人是新聞自由？張啟楷憂白色恐怖 沈伯洋：我看是白癡恐怖

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

《中天新聞》記者林宸佑，昨(1/17)傳出疑收中國資金利誘軍人拍投敵影片或刺探軍機，涉及《國安法》，遭收押禁見。對此，民進黨立委沈伯洋表示，藍白紅就是不斷洗台灣人的認知，記者收紅錢買軍人也說成是新聞自由，真是「白癡恐怖」。

《中天新聞》記者林宸佑，資料照

高雄橋頭地檢署昨日指揮高雄市調查處，搜索林宸佑住處並拘提到案，帶回偵訊，檢方指出，林宸佑涉嫌收受中國資金，而相關人員涉《國安法》、《貪汙治罪條例》、《刑法》洩密等案件，目前此案進入司法程序。

表態參選嘉義市長的民眾黨立委張啟楷上午回應，林宸佑非常優秀，監督的是執政黨，台灣好不容易走過白色恐怖，希望不要來了綠色恐怖，此事非常嚴重，不要導致媒體採訪、監督政府時噤若寒蟬。

沈伯洋在臉書發文表示，藍白紅就是這樣，不斷洗台灣人的認知，比方說：

電視台系統性造謠，是言論自由。

立委到中國見官員，是遷徙自由 。

說兒童色情沒關係，是思想自由。

退將去中國被統戰，禮貌活動。

記者收紅錢買軍人， 新聞自由。

沈伯洋表示，自己也順便提醒，有關民進黨共諜案，嫌疑人吳、邱、黃、何，全都是羈押。吳羈押一陣子，後來交保，是因為認罪， 被認定沒有串證問題，跟前民眾黨主席柯文哲一樣，這才是半年前的事情，卻也可以洗認知。

