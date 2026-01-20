林宸佑收買軍人效忠中共 涉刺探新型飛彈參數機密

中天記者林宸佑涉國安法，高雄橋頭地院裁定收押禁見。 圖：取自臉書專頁／馬德愛破音 中天林宸佑

[Newtalk新聞] 中天新聞台政治組記者兼主播、綽號「馬德」的政治組記者兼主播林宸佑，遭控收受中共資金，利誘軍人自拍效忠中共影片及機密資料，橋頭地檢署本月17日搜索林宸佑等人住居處後聲請羈押獲准。而根據週刊今（20）日披露，林宸佑除了利誘軍人自拍效忠中共影片外，還涉嫌收買國軍火箭飛彈連志願役士官，試圖刺探國軍新型飛彈參數及操作手冊等機密。

根據《鏡週刊》報導，檢調趁林宸佑出門上班前出手，當場亮出搜索票將人帶走，並同步扣押其手機與電腦。由於相關資料保存完整，不論是 Line、微信，或與合作往來相關的電子郵件內容皆未刪除，工作群組對話也相當齊全，宛如一座「大秘寶」，檢調得以循線深挖，持續追查是否仍有漏網之魚。

廣告 廣告

此外，調查局也同步清查林宸佑的資金流向，已初步掌握其金流狀況，並發現其行徑相當大膽，涉嫌行賄現役軍人的款項皆直接由其個人帳戶匯出，金額恐高達上百萬元，且帳戶中還出現大量泰達幣。檢調研判，相關資金可能與中共挹注的滲透資金有關，正進一步釐清背後的金主與網絡。

面對檢調攤出大筆金流，林宸佑在法院裁押過程中無法做出合理交代，加上相關證詞與涉案官兵多所矛盾，法院審理後裁定相關人等全數羈押禁見。

其中，根據檢調追查發現，林宸佑除了利誘軍人自拍效忠中共影片外，還涉嫌收買現役軍人刺探機密。而令人恐怖的是，林宸佑集團情蒐的目標，竟然包含飛彈部署機密。他涉嫌收買國軍飛彈連志願役士官，試圖刺探新型飛彈參數及操作手冊等機密。

而涉案士官是出身陸軍去年7月才成立飛彈部隊，專門操作我方向美軍夠滿最新新型火箭及戰術飛彈，一旦相關機敏資料遭到洩漏，將對我國國防安全造成重大影響。

根據了解，林宸佑集團刺探的這款火箭，首批已經運抵台灣並部署完成，射程達300公里，涵蓋解放軍在福州、廈門、泉州的海、陸、空基地，只要解放軍敢輕舉妄動，勢必遭到國軍強大的火箭打擊戰力迎頭痛擊。

《鏡週刊》還引述知情人士指出，美軍新式多管火箭系統自停車、展開發射架到完成射擊，全程僅需兩名士官操作，幾分鐘內即可完成部署與發射。火箭發射後還能立即再度裝填，形成連續射擊能力；而搭載火箭的車輛亦可在射擊結束後迅速撤離發射位置。即便敵方雷達偵測到發射源並立刻反擊，我方部隊也早已離開原陣地，不僅大幅提升戰場生存率，這種「打完就跑」的戰術在機動性上也明顯優於需以大型卡車拖曳的台灣雄風等巡弋飛彈系統。由於整體體型較小，該系統甚至可藏身於高架橋等掩體下方，更不易遭共軍偵查與反制。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

趙少康大罷免2度亮票 一審判拘役55日、緩刑2年罰5萬

趙少康罷免案投票2度亮票 北院判緩刑2年