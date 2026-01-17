林宸佑昔遭嗆「中媒」笑喊：你抓我啊 影片曝光

中天記者「馬德」林宸佑因涉嫌違反《國家安全法》、《貪污治罪條例》，遭到羈押禁見。（圖／翻攝自馬德愛破音 中天林宸佑臉書）





中天記者「馬德」林宸佑因涉嫌違反《國家安全法》、《貪污治罪條例》，遭到羈押禁見。據了解，林宸佑以犀利的問話風格吸引一票粉絲，不過也因此槓上不少政治人物，如今涉案被逮，過去嗆聲網友的影片也被挖了出來。

YouTube頻道「WSMY西影網-MRG蓋瑞」是林宸佑的粉絲，該頻道曾上傳一支短影片，內容是林宸佑在自己的網路節目讀到蓋瑞的留言，「吳秉叡（民進黨立委）說中天是中國的媒體，中國就是中華民國，中國怎麼了呢？支持宸佑」。

林宸佑則是回應，下次若有人再說他是中國媒體，他就站著大喊「你抓我啊！你把我抓起來！你現在就把我抓回去！」並且搭配張開雙臂的姿勢，場面十分歡樂。

當時不少人支持林宸佑，「不虧是可以追著柯建銘問問題的人才」「民進黨先承認大陸是中國的代表，這是自我矮化，我們自己才是中國」「看到馬德才讓我知道原來這才是真正的記者。」；如今林宸佑真的被抓了，許多人前湧入該支影片留言，「恭喜！願望實現了」「這種要求我一輩子沒見過」「真的被抓了耶」「好的，答應你的要求」。

「報導本於目前偵辦進度與披露資訊，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

