林宸佑曾狂追問「收紅錢」議題如今被收押...郭昱晴酸「迴力鏢狠狠打回去」：有些標準法律會示範

中天記者林宸佑涉及「國安法」遭收押，他過去曾與多名民進黨立委在採訪場合起衝突，包含綠委郭昱晴。郭昱晴昨日在臉書發文表示，今天迴力鏢用力狠狠打回去了，無需貼標籤，如果收紅錢再踩國安紅線是事實，交給司法即可，「有些事，時間會說明；有些標準，法律會示範。其實這樣就夠了！」

郭昱晴昨日在臉書發文大酸，過去有人很熱心，一直用「我」和「我的家人」透過他的平台，亂教大家什麼叫「收紅錢」，不只教得很大聲，很用力，還很扭曲。

廣告 廣告

郭昱晴表示，就在今天迴力鏢用力狠狠打回去了，無需貼標籤，如果收紅錢再踩國安紅線是事實，交給司法即可，「有些事，時間會說明；有些標準，法律會示範。其實這樣就夠了！」

去年6月底，郭昱晴丈夫林宣廷曾遭質疑在中國經商「賺紅錢」，林宸佑在立法院詢問郭昱晴，任何交流是否皆為統戰一部分，之後也持續不斷上前追問郭昱晴，讓郭昱晴不滿槓上對方，強調什麼叫任何交流都是統戰？兩岸不是不能交流，但要基於尊嚴、不被矮化平等的立場、原則才可以。

面對林宸佑在立院不斷追訪，郭昱晴當時也怒回「請問你代表中華民國台灣的媒體嗎？還是你代表中共的媒體？要去脈絡化的剪接我的影片對不對？」

（圖片來源：郭昱晴臉書）

更多放言報導

中天林宸佑涉國安法遭收押！曾和他爆推擠、賴品妤辦寫真抽獎...網笑回：以為是慶祝活動「今天是黃道吉日」

立院新會期繼續由柯總召領軍！郭昱晴喊話「主動帶領議題」：別再讓對方有機會打擊過來