林宸佑案國台辦急發聲 林楚茵：作賊心虛、自證「微妙關係」

中天主播林宸佑涉嫌利誘軍人拍攝「投共影片」並刺探軍事機密，遭依涉犯《國安法》等罪嫌羈押禁見，全案目前由橋頭地檢署偵辦中。國台辦今（21）日卻在例行記者會上指控台灣「濫用司法手段、打壓政治異己」。對此，民進黨立委林楚茵反批，案件仍在偵查階段，國台辦卻急著跳出來護航，令人質疑動機。

國台辦發言人彭慶恩今日回應媒體提問時表示，「民進黨當局濫用司法手段，打壓政治異己，亂扣滲透帽子，已經不是第一次了。以一黨一己之私製造『綠色恐怖』，煽動兩岸對立對抗，必遭反對。」但當媒體進一步追問，國台辦是否掌握中國方面有人員與林宸佑接觸時，彭慶恩並未正面回應，僅重申上述說法。

對此，民進黨立委林楚茵質疑，林宸佑案明明仍在司法偵辦中，國台辦卻急於出面發聲，與「館長」陳之漢過去一樣，「這不就是作賊心虛嗎？」她指出，館長過去高喊愛台，如今卻成為「愛中國的最大說客」，這不就自證了，兩人與中國之間，皆有「不好說、卻不能不承認」的微妙關係。

林楚茵也痛批，全台灣人民都看在眼裡，台灣人在中國「被消失、被審判」，從未見國台辦替人權發聲，如今卻對台灣依法偵辦的案件指指點點。她直言，一個威權人治的國家，卻對台灣的司法制度指指點點，對偵查中的案子指指點點，不只是做賊心虛，更是極其可笑的對比。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

