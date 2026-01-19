林宸佑案延燒！台灣基進踢館《中天》 大演丟紅煤炭行動劇

即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

《中天》記者兼主播「馬德」林宸佑因涉《國安法》案件，17日傍晚遭橋院裁定收押禁見。對此，台灣基進今（19）日上午10時前往《中天電視》位於內湖區民權東路六段的總部前召開記者會，呼籲社會正視國安防護漏洞，強化法制與執法；該黨聲稱，「《中天》是『統戰賊窩』，若國安破網若不補，台灣民主變焦土，現場並將象徵『紅媒』的紅色煤炭，扔進垃圾桶」。





王興煥宣稱，「賊窩藏蟊賊，紅媒藏共諜，林宸佑只是冰山一角，比較高調的蟊賊，只要紅媒繼續掩護，中共滲透就會持續，逮補共諜是國安補破網，與新聞自由無關」。

他稱，林宸佑遭到羈押，長期力挺紅媒的國民黨此刻低調沉默，急刪社群發文，反而民眾黨高調質疑檢調，而白營的躁動，更像是急於向真正的主子輸誠，企圖在地方選舉前爭取中國欽點的政治位置。

他具體呼籲，必須修法並提高實務量刑，強化嚇阻，才能真正守住台灣的國安防線；儘管總統賴清德將中國定性為境外敵對勢力，但立法院仍充斥代理人，法制配套不足，司法對共諜案量刑偏輕；近十年台灣共諜案平均刑責僅1.5年，遠低於歐美民主國家的約19年，形同變相鼓勵勾結敵國。

台北市黨部主委吳欣岱則說，《中天》長期操作「疑美論」，從台積電（TSMC）被掏空、美國是假朋友到台灣被出賣，用恐懼與陰謀論瓦解台灣人的安全感，這不是監督，而是認知作戰。

吳欣岱又稱，旺中被稱為紅媒，不是立場不同，而是屢遭揭露高層介入新聞方向，讓媒體從事實報導變成政治任務；由於民主社會中媒體可以有立場，但不能違背事實，更不能在國安議題上削弱台灣防衛意志，評論台美合作可以，但不能用煽動語言分化台美互信，把台灣推回中國威權體系。

她並稱，「《中天》抹黑AIT（美國在台協會）、反對國防預算，本質是情緒操弄，將社會不滿導向陰謀論，是讓中國受益；台灣如果要安全，必須清除認知病毒，拒絕疑美論、失敗主義，深化與民主盟友合作；林宸佑事件也不能只處理個人，而要徹查中天內部制度與責任，建立民主社會面對滲透與資訊戰的防線」。







