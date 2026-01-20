林宸佑案引論戰 童仲彥揭獄友杜永心「未遂共諜」內幕

中天記者林宸佑因涉及國安法遭羈押禁見,引發外界對國安法應用的關注。前台北市議員童仲彥在最新一集「阿童之聲」節目中,以親身經歷分享他在服刑期間與一位因國安法入獄的退役中校杜永心的相處經驗,質疑國安法恐成為政治鬥爭工具。

童仲彥在節目中透露,他因助理費案入獄1年7個月期間,在外役監認識了70歲的杜永心。杜永心是108年國安法修法後第一位被定罪的軍官,遭判刑4年。童仲彥描述,杜老是位有長者風範、談吐邏輯上等的成大畢業生,在獄中研讀量子力學,夫妻感情甚篤。

根據案情,杜永心退役後赴中國經商,遭控吸收陸軍蔡姓中校為共諜,要求其在兩岸戰爭時消極不抵抗。然而童仲彥指出,整起案件僅憑蔡姓中校單方面證詞和錄音,杜永心只是探望經濟困難的學弟時,酒後閒聊被錄音,就被認定發展組織。

童仲彥質疑國安法違反平等原則及法律明確性原則,「發展組織」、「意圖危害國家安全」等概念定義模糊。杜永心雖申請憲法法庭裁定,並獲前法官陳志祥、台灣人權文化協會等聲援,仍無法翻案,12年退休金也遭追繳。

童仲彥特別提到,杜永心書中常夾著正名制憲等本土團體書籤,也是長老教會信徒,與獨派陣營親近,「真的不相信他會是共諜」。他感慨台灣司法被政治利用,呼應柯文哲所言「民進黨說你有罪就有罪」,痛批若要在司法討公道只能靠政治手段,是台灣的悲哀。 想了解更多精彩內容，歡迎持續收看《品觀點》網路節目《阿童之聲》！

