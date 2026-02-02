我的父親史庭輝與大舅簡永松，都在白色恐怖時期因政治罪名被捕入獄；我們家是可被查證的政治受難者家屬。也因為這段歷史背景，當我看到中天新聞記者林宸佑事件的新聞報導與討論，竟然有許多戒嚴時代熟悉的操作痕跡，不得不提出擔憂與質疑：林宸佑會不會變成現代郭廷亮？

林宸佑事件涉及媒體工作者因疑涉國安事件遭羈押禁見；檢方認定其疑涉金流往來、接觸軍人與資訊交付鏈條，並已擴大到多名現退役軍人，部分人亦遭法院裁定羈押禁見。

廣告 廣告

然而，我們在媒體上看到的描述，卻往往已將林案包裝成一個「匪諜大案」。報章文字與評論者的激動發言，把案件從「疑似」跳到「必然」，從「偵查中」跳到「已定罪」。

正值選舉週期逐漸升溫，當案件靠牽連擴張來「做實」，就可能走向「用一個人立案、用一串人收網，最後處理更大的政治目標」。當年利用郭廷亮案整肅孫立人將軍就是用這種手段，就算孫將軍聲望再高，「網羅張開，也得認栽」。

孫立人是在二戰緬甸戰場打出國際聲望的重要將領，多數公開史料與後來的調查資料指出：當時政權為了羅織孫立人罪狀，遂以郭廷亮遭指控與共產黨聯繫、密謀叛亂為由推進案件，完成去職與長期限制自由的框架。孫將軍其後被免職並長期受「監護」（或稱軟禁），至1988年才重獲自由。國安案件更要防誘供、串供，以及「抓一人擴一串」凌駕證據。

作為戒嚴政治受難人家屬，我要呼籲：停止誘導辦案，更要提防藉由關係人牽連構陷！但願孫立人郭廷亮之悲劇不會重演，留詩四句為記：鯤島綠地起罡風，項莊舞劍指沛公，如今猶思郭廷亮，借蔓為繩綑英雄。（作者為白色恐怖政治受難者家屬）