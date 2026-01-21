林宸佑案還在調查「國台辦急聲援」 林楚茵反嗆：急著跳出來是作賊心虛？

林宸佑案還在調查「國台辦急聲援」。（翻攝自馬德愛破音 中天林宸佑臉書）

中天新聞記者林宸佑與5名現、退役軍人因為涉觸犯國家安全法等罪嫌，近期遭收押禁見，而國台辦今（21）日則怒批，「亂扣滲透帽子」。對此，民進黨立委林楚茵則反嗆，「急著跳出來幫忙講話，這不就是作賊心虛的反應嗎」？

林宸佑還在查 國台辦急護航？

針對林宸佑一案，國台辦今天於記者會上說，民進黨當局濫用司法手段，打壓政治異己，亂扣滲透帽子，已不是第一次了，以一黨一己之私製造綠色恐怖，煽動兩岸對立對抗，必遭反對。

國台辦護航什麼？ 林楚茵：這不就是作賊心虛？

對此，林楚茵今天表示，林宸佑的案子目前都還在調查當中，但是今天國台辦今天就急著跳出來護航，為什麼國台辦跟館長一樣都要急著跳出來幫忙講話呢？檢調單位明明都還在追查當中，他們卻急著跳出來幫忙講話，這不就是作賊心虛的反應嗎？

林楚茵說，大家都知道館長是從過去愛台灣，現在卻變成愛中國的最大說客，這不就自證他與中國之間有不好說，但又不能不承認又不敢承認的關係？這微妙的關係，其實全台灣人都看在眼裡，台灣很多人在中國莫名其妙被消失、被審判，也沒看到國台辦出來幫台灣人說話。

林楚茵批，一個威權國家，卻對台灣的司法法制指指點點，對台灣偵查中的案子指指點點，這不只是作賊心虛，更是最可笑的對比。

