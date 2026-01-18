林宸佑涉共諜案藍白急護航 卓冠廷：現在是辨認中共在台協力者時間點

民進黨新北市議員卓冠廷表示，現在是一個非常好辨認，哪些人可能是中共在台協力者的時間點。（資料照片／袁維駿攝）

中天新聞記者林宸佑昨天（17日）驚傳因涉及《國安法》，遭高雄橋頭地檢署登門搜索，後遭法院裁定羈押禁見。據了解，林不僅涉及軍官手持五星旗拍攝投敵影片案，還涉嫌洩密，包括總統賴清德去年7月到左營營區巡視等。對此，民進黨新北市議員卓冠廷表示，「現在是一個非常好辨認哪些人可能是中共在台協力者的時間點。」

橋頭地檢署偵辦林宸佑等人違反《國安法》等案，據了解，林宸佑會被盯上，與橋檢起訴的陳姓海陸中士違反國安法案有關，陳姓中士不只為20萬元手持五星旗拍攝投敵片，還涉嫌洩密，總統賴清德去年7月赴左營營區巡視等，法院昨下午裁定林收押禁見。

對此，民進黨新北市議員卓冠廷表示，「現在是一個非常好辨認哪些人可能是中共在台協力者的時間點」，在台灣365天，照三餐罵政府、罵執政黨都不會有事，很多立委或名嘴都是如此，哪有什麼大問題？但是，當共諜跟單純批評有很大不同。

卓冠廷指出，現在是台灣確實出現國安風險的時候，涉及高達9名現役退役軍人提供國家軍事情報。去年綠營幕僚涉案，一樣辦，中天記者涉案，一樣也要辦，「不管你誰，都要辦，這是國安問題，不是政治評論。」

不過林宸佑遭羈押禁見消息一出，不少在野陣營人物陸續聲援，卓冠廷認為，第一時間就急著喊政府抓人，第一時間就質疑辦案無理，第一時間就出來講白色恐怖綠色恐怖，「絲毫沒有一丁點擔心國家被滲透的危機，心態跟動機真的非常可議。」



