林宸佑涉共諜案遭押！台灣基進赴中天抗議 喊話立院速補國安破網

中天主播林宸佑疑涉共諜案遭收押，台灣基進今前往電視台抗議，痛批中天是統戰賊窩。 圖：台灣基進提供

[Newtalk新聞] 中天新聞主播「馬德」林宸佑疑涉違反《國安法》「發展組織」重罪遭收押禁見，台灣基進今（19）日於中天電視總部前召開記者會，痛批中天是「統戰賊窩」，強調若國安破網未即時補強，台灣民主恐淪為焦土。現場並將象徵「紅媒」的紅色煤炭丟入垃圾桶，表達抗議立場。

台灣基進黨主席王興煥表示，「賊窩藏蟊賊，紅媒藏共諜」，林宸佑只是冰山一角，是較為高調的個案；只要紅媒持續掩護，中共對台滲透就不會停止。他強調，逮補共諜是國安補破網，與新聞自由無關。

他也指出，林宸佑遭羈押後，長期力挺紅媒的國民黨此刻卻低調沉默、急刪社群發文，反倒是民眾黨高調質疑檢調作為。他質疑，民眾黨的躁動更像是急於向「真正的主子」輸誠，企圖在地方選舉前爭取中國欽點的政治位置。

王興煥並呼籲，必須透過修法與提高實務量刑，強化嚇阻力，才能真正守住台灣的國安防線。他指出，總統賴清德已將中國定性為境外敵對勢力，但立法院仍充斥代理人，相關法制配套不足，司法對共諜案件量刑偏輕。根據統計，近10年台灣共諜案平均刑責僅1.5年，遠低於歐美民主國家約19年的水準，形同變相鼓勵勾結敵國。

台灣基進台北市黨部主委、擬參選港湖區議員的吳欣岱指出，中天長期操作「疑美論」，從台積電被掏空、美國是假朋友到台灣被出賣，透過恐懼與陰謀論削弱台灣社會的安全感，這並非監督，而是認知作戰。她表示，旺中集團被稱為紅媒，並非因立場不同，而是多次被揭露高層介入新聞方向，讓媒體從事實報導轉變為政治任務。

吳欣岱強調，民主社會中媒體可以有立場，但不能違背事實，更不能在國安議題上削弱台灣的防衛意志。評論台美合作可以，但不能以煽動性語言分化台美互信、將台灣推回中國威權體系。她指出，中天抹黑美國在台協會（AIT）、反對國防預算，本質上是情緒操弄，將社會不滿導向陰謀論，最終只會讓中國受益。

台灣基進新任秘書長、同時也是備役上校的馬依翔則表示，林宸佑案是台灣媒體體系的重大警訊，媒體本應守護民主，卻有紅媒成為危害國安的工具，社會不能容忍。他指出，近年中國透過黑幫、地下錢莊、宮廟、社團與網路等管道，結合金錢利誘、債務脅迫、退役拉現役等手法，全面滲透軍方、政府與社會，甚至介入民主選舉，企圖建立內應網絡。

馬依翔也指出，現行國安法在定罪率、刑度與嚇阻力上明顯不足，許多案件量刑過輕，不僅助長滲透，也動搖人民對司法與政府的信心。他提出四點呼籲，包括全面檢討國安法與實務量刑、推動修法強化偵查與量刑標準、要求媒體落實自律，以及國軍強化敵我意識與保防機制。

最後，馬依翔以「學長」身分向國軍弟兄喊話，指出中國共產黨與共軍才是唯一真正的敵人，呼籲官兵堅守軍人榮譽，切勿為一己私利背叛國家、危害同袍安全。

