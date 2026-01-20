林宸佑涉共諜案遭押！藍白批「政治迫害」許淑華：犯國安法須嚴懲

中天記者林宸佑涉犯國安法、貪污治罪條例等罪，高雄橋頭地院裁定收押禁見。 圖：取自林宸佑臉書

[Newtalk新聞] 中天新聞台記者兼主播林宸佑涉嫌利用媒體職務之便擔任「中共統戰白手套」，以數千到數萬元不等誘使9名軍人提供單位軍事情報給中方特定人士，資金來源來自中國。林宸佑被高雄橋頭地檢署依涉犯國安法、貪污治罪條例等罪聲請羈押禁見獲准，藍白陣營卻出現「記者是能掌握什麼機密」、「綠色恐怖、政治迫害」等說法。對此，民進黨台北市議員許淑華表示：「無論任何黨派，只要涉嫌觸犯國安法，就必須一視同仁嚴懲，才能守護中華民國的國家安全！」

許淑華在臉書發文指出：「林宸佑涉嫌共諜案，我要拜託大家，小心那些急著大喊「綠色恐怖、政治迫害」的人。目前國防部已經證實，國安局依國安聯防機制，統合國防部與調查局共同調查，循線查獲案件事證，並由橋頭地檢署指揮偵辦，全案已經進入司法階段。根據媒體報導包括高達9名現、退役軍人，涉嫌透過拍攝對中共表忠的短片、提供軍事裝備的整修、訓練情報，來換取金錢報酬。」

許淑華續指：「而林宸祐就涉入這串人際網絡中。他們甚至有打算探聽最新的飛彈參數，案情的內容非常嚴重。我希望大家可以分辨清楚，這位記者被羈押禁見，絕對不是迫害言論自由。事實上，林宸佑身為記者的工作風格非常偏激，曾多次在採訪中與受訪者爆發言語甚至肢體衝突。在節目上也是天天發表政治批評。但在本案爆發之前，無論他的政治見解有多麼令人無法認同，他都不會因此而被國安調查、被審判。」

許淑華強調：「林宸佑現在羈押禁見，是因為檢調單位掌握證據，認為他有高度嫌疑是『共諜』，需要接受調查。這跟他的政治立場、言論自由、政治迫害一點關係都沒有。他被司法調查，是因為他涉嫌犯下最嚴重、對台灣社會傷害最大的國安法律。也呼籲大家，不要聽信事到如今還在混淆視聽，散佈諸如『記者是能掌握什麼機密』、『綠色恐怖、政治迫害』等說法的人。因為說這些話的人，很有可能也是中共的協力者。」

