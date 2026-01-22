林宸佑涉共諜案遭羈押！國台辦批綠色恐怖 梁文傑酸：還以為是在野黨發言人講的

針對國台辦稱中天主播林宸佑遭羈押是綠色恐怖，陸委會副主委梁文傑今天（22日）直言，「還以為是在野黨發言人講的，基本上都差不多」。（圖／陳凱貞攝）

中天主播林宸佑涉嫌吸收國軍洩露機密資料、拍投敵影片，遭高雄橋頭地檢署依《國安法》羈押禁見，檢調也懷疑林背後的資金來自中國，國台辦昨則開嗆，「綠色恐怖、亂扣滲透帽子」。對此，陸委會副主委梁文傑今天（22日）在例行記者會上直言，「如果不說是國台辦講的，我還以為是在野黨發言人講的，基本上都差不多」。

對此，梁文傑今天下午主持陸委會例行記者會時表示，國台辦發言人所講的東西，「如果不說是國台辦講的，我還以為是在野黨發言人講的，基本上都差不多」。陸委會全力支持司法機關偵辦重點案件，也尊重司法審判程序，不會對個案做評論。

梁文傑強調，同樣的，在野政黨政治人物、名嘴等也不要對司法妄加評論，中共更沒有立場和資格評論。

此外，針對台美關稅遭國台辦批評為「出賣民眾福祉與產業利益的賣身契」，梁文傑表示，他有注意到近來不斷出現相關說法，內容多指控台灣經濟將被操控、對未來發展不利，但陸委會認為，兩岸之間各自的經濟與產業發展，應各自處理好自己的問題。

梁文傑呼籲，國台辦與其費心評論台灣的產業與經濟發展，不如先正視自身的經濟困境，他舉例，中國前國務院總理李克強曾於2020年指出，中國有6億人月收入不到人民幣1000元；依中國國家統計局2024年最新數據，這6億人的月收入僅增加至約1300元，增加幅度相當有限。

梁文傑進一步指出，與此同時，中共卻長期以每年約600億至1000億美元的規模對外援助與放貸，累積金額可能已超過1.5兆美元，他建議若這些資源若拿來改善民眾生活，或許更具實質意義。

梁文傑呼籲，兩岸各自都有自身的產業與經濟課題要面對，中共無須插手干預台灣的經濟發展，「各自顧好自己的事情，才是重點」。



