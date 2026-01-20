林宸佑涉共諜案遭羈押 張啓楷竟「這樣類比」！律師嗆：柯文哲超衰

即時中心／温芸萱報導

中天記者兼主播林宸佑日前因涉嫌違反國安法遭羈押禁見，民眾黨立委張啓楷聲援，甚至將案子比作「柯文哲案」，引發律師黃帝穎痛批「法盲」。黃指出，調查局已掌握林的金流，發現他涉嫌匯款上百萬元給現役軍人，疑涉中共滲透資金。黃強調共諜案三大關鍵證據：金流被掌握、共犯認罪、通訊對話被破解，認為張啓楷盲目聲援完全翻車，還讓民眾黨前主席柯文哲被比作共諜案。

林宸佑17日因涉嫌違反國安法遭羈押禁見，民眾黨隨即表態力挺，白委張啓楷甚至將此案比擬為「柯文哲的案子」。對此，律師黃帝穎今天在臉書發文痛批張啓楷「法盲」，聲援涉案共諜主播完全翻車，還讓柯文哲被比作共諜案。

白委張啓楷將此案比擬為「柯文哲的案子」。（圖／民視新聞資料照）

黃帝穎指出，據《鏡周刊》報導，調查局國安維護處與洗錢防制處已掌握林宸佑資金流向，發現他涉嫌匯款上百萬元給現役軍人，且持有大量泰達幣，疑與中共滲透資金有關，部分款項被用於買通軍職人員。檢調搜索行動也有斬獲，並有人坦承犯行。

接著，黃帝穎強調，共諜案三大關鍵證據包括：金流被掌握、共犯坦承、通訊對話被破解。他批評張啓楷盲目聲援，稱「如法炮製柯文哲案」的說法完全失準，如今金流浮現、共犯認罪、手機電腦被破解，證明張的言論大翻車。黃帝穎最後表示，柯文哲衰爆，貪污案還沒宣判，又被張啓楷比擬共諜案！



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

