林宸佑涉共諜案！國台辦急聲援扯綠色恐怖 林楚茵酸：作賊心虛？

記者陳思妤／台北報導

電視台記者兼主播林宸佑因涉及《國安法》，遭控吸收國軍洩露機密資料、拍影片效忠中國等，遭到高雄橋頭地檢署搜索，並被羈押禁見，檢調懷疑吸收國軍的背後資金恐來自中國。不過，國台辦今（21）日開嗆，綠色恐怖，亂扣滲透帽子不是第一次了。對此，民進黨立委林楚茵批評，目前檢調都還在調查，國台辦就急著幫忙說話，這不就是作賊心虛的反應嗎？

橋頭地檢署表示，偵辦現退役軍人違反國家安全法、貪污治罪條例及刑法洩密等案件，於115年1月16日執行搜索某電視台記者1人及現退役軍人9人，訊畢認記者林宸佑涉嫌提供新台幣數千元至數萬元不等之金額予現役軍人，再由現役軍人交付軍事上有關之資料予中國人士，檢察官訊畢聲請羈押林宸佑及現退役軍人5人，經橋頭地方法院裁定全部羈押禁見。

更傳出檢調掌握，林宸佑非常大膽，是用自己的帳戶匯款給被吸收的軍人，累積金額恐怕超過上百萬元，且還發現大量的「泰達幣」，調查局與洗錢防制處研判，背後資金可能來自中國，除了用來買通國軍外，還有給予林宸佑的報酬。

國台辦今天舉行記者會，發言人彭慶恩對於檢調研判林宸佑吸收軍人的資金跟中國有關時，先是說自己沒聽到，要記者再重複一遍。再聽一次問題後，他痛批，民進黨當局濫用司法手段打壓政治異己，亂扣滲透帽子已經不是第一次，以一黨一己之私製造綠色恐怖，煽動兩岸對立對抗，必遭反對。

媒體追問，國台辦是否掌握有中國人士跟林宸佑接觸，有被檢調指控的事情存在？彭慶恩則稱，剛才已經回答過了，民進黨當局濫用司法手段，恐嚇打壓政治異己，亂扣滲透帽子已經不是第一次了。

根據《自由時報》，對於國台辦聲援林宸佑，林楚茵受訪時質疑，為什麼國台辦和網紅「館長」陳之漢一樣，檢調都還在調查中，就急著在第一時間幫林宸佑護航、幫忙講話，這不就是作賊心虛的反應嗎？

林楚茵也提到，很多人台灣人到了中國莫名其妙被消失、被審判，「也沒看到國台辦出來為台灣人說什麼，一個威權、人治的國家出來對台灣的司法指指點點，這是最可笑的對比」。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

