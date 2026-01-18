林宸佑涉利誘軍人洩密給中國 共6人裁定羈押禁見

南部中心／廖錦雄、劉尹淳 高雄市報導

中天記者綽號"馬德"的林宸佑，因涉犯貪汙治罪條例以及國安法，遭到檢調羈押禁見，17日晚間移送高雄看守所，經過一夜，傳出在獄中的飲食、作息，一切正常。據了解，馬德涉嫌以數千到數萬元不等資金，提供給現役軍人，再由現役軍人交付軍事資料給中國人士，這波調查行動中，共羈押馬德以及5名現退役軍人。





中天記者林宸佑涉利誘軍人洩密給中國 共6人裁定羈押禁見

中天記者"馬德"林宸佑，遭羈押禁見後，17號晚間移送高雄看守所，經過一夜，傳出在飲食、作息方面，一切正常。（圖／民視新聞）

綽號"馬德"的中天記者林宸佑，涉犯貪汙治罪條例以及國安法，羈押禁見，17號晚間移送高雄看守所，經過一夜，傳出在飲食、作息方面，一切正常。高雄第二監獄副典獄長張漢明表示，我們今天早上供的是豆漿跟包子，看起來用餐應該也是正常，沒有特別反應他有抗拒的狀況。





過去共諜案大多吸收現退役軍人作為目標，這次卻利誘媒體當作白手套，利用職務之便，涉嫌危害國家安全。（圖／民視新聞）





馬德被搜索，是檢方日前在偵辦海軍陸戰隊，一名陳姓中士拍攝揮舞五星旗投共案時，發現馬德疑似以數千到數萬元不等金額，給一名現役軍人，再由現役軍人，交付軍事資料給中國人士，調查行動中，總共羈押馬德及五名現退役軍人。橋檢襄閱主任檢察官顏郁山表示，執行搜索某電視台記者1人及現退役軍人9人，檢察官訊畢，聲請羈押記者林男及現退役軍人5人，經橋頭地方法院裁定全部羈押禁見。

過去共諜案大多吸收現退役軍人作為目標，這次卻利誘媒體當作白手套，利用職務之便，涉嫌危害國家安全。軍事專家紀東昀表示，媒體的身份非常微妙，假如中國在未來，他們會佔用記者這個身份，來進行他們的這些情報網的建置，這也是未來我們也特別留意的。馬德住處遭大舉搜索，任職的中天新聞也發聲明表示，"公司對案情毫無所悉，無可回應"。國防部副發言人喬福駿表示，全案已進入司法程序，相關案情不予評論，面對中共滲透攻勢，國防部嚴陣以待，將持續教育官兵，辨識滲透態樣，鼓勵檢舉不法違常。從軍人投共案，意外查出採訪記者也涉案，是否有下一波搜索行動，或是更多軍中未爆彈，背後指使者又是誰，都成為檢調接續要釐清的重點。





原文出處：中天記者林宸佑涉利誘軍人洩密給中國 共6人裁定羈押禁見

