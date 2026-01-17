政治中心／綜合報導

中天記者兼主播林宸佑，涉嫌違反國安法等罪遭收押，檢調初步認定，林宸佑涉嫌拿錢給現役軍人，再由現役軍人交付軍事資料，給中國人士，訊後聲押禁見獲准，曾被林宸佑追問的立委王義川，質疑背後給林宸佑錢的人是誰，勢必要查清楚，而退役少將于北辰則說，如果洩密的是技術手冊，恐怕事關國軍戰力。

中天記者兼主播綽號馬德的林宸佑，涉犯國安法等罪，連同現役和退役五名軍人，通通坐在囚車裡，被送進看守所，羈押禁見。中天記者林宸佑表示「有哪個民進黨立委再說，我是中國的媒體，我就直接站在那邊，你抓我啊你把我抓起來，你現在就把我抓回去，我絕對這樣跟他們說，在那邊跟我開什麼玩笑。」

林宸佑涉利誘軍人洩密給中國 王義川質疑：背後給錢的人是誰

檢調懷疑林宸佑涉嫌拿錢給現役軍人 再由現役軍人交付軍事資料給中國人士（圖／民視新聞）

過去林宸佑，曾嗆綠營立委，諷刺的是，如今卻傳出涉及國安法，儘管是因為另起國安事件衍伸而來，但究竟涉案情節如何，引發關注。資深媒體人邱明玉表示「跟馬德有關係的是什麼事呢，是去年賴清德總統，2025年7月的時候，賴清德總統去巡視左營的園區，看起來是跟這件事情有關，還有包括無人機等相關的機密。」立委王義川，過去曾經和林宸佑交手，對方咄咄逼人的追問方式，讓他印象深刻。立委（民）王義川表示「他其實沒有要問你內容，他念了那一大堆，他都沒有想要得到你的答案，我觀察他太久了，他下個動作就問那個攝影，有沒有拍到有沒有收到聲音，那如果給他錢的人是中國，是境外敵對勢力那就國安法啊。」

林宸佑昔日在節目嗆綠營立委 說我是中國媒體就把我抓起來（圖／中天新聞）

退役少將于北辰認為，如果國軍弟兄交付的資料，涉及技術手冊，恐怕會將國軍戰力攤在陽光下。桃園市議員于北辰表示「拍的是技術手冊那不一樣喔，哪裡脆弱哪裡容易故障，哪裡維修定更件多久換一次，機油多久換一次他就可以判斷到，這個部隊在什麼時候，他的部隊進廠維修的車輛最多，那就是戰力間隙。」新北市議員卓冠廷則認為，林宸佑的身分就是「白手套」。新北市議員（民）卓冠廷表示「光是這一句就證明他是白手套，不用講可能，訊畢認定他提供數千到數萬元，（就是有）檢察官認定有，我覺得這個時間點，是全台灣人民去辨別，誰有可能是中共在台灣協力者的，最好的時刻。」林宸佑違反國安法，遭到收押禁見，過去負責播報新聞，如今卻成了被報導的對象。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

