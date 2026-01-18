林宸佑涉利誘軍人洩密遭押 民間拉攏軍人淪共諜案頻傳

常在社群平台分享工作日常，中天的記者兼主播林宸佑日前遭檢調約談，被指控涉犯《國安法》等案件，經橋頭地檢署複訊後，17日已被羈押禁見。

矯正署高雄第二監獄副典獄長張漢明表示，「他都有配合我們的新收程序，也正常待到他的收容區去，一切看起來目前都正常。」

檢方懷疑，林宸佑涉嫌提供現役軍人數千元至數萬元，換取對方把軍事資料，交付給中國人士。全案也有5名現退役軍人，涉犯《國安法》及貪污罪嫌，被聲押禁見獲准。

國防部副發言人喬福駿說明，「本案是國安局依國安聯防機制，統合國防部與調查局共同調查，循線查獲相關人員涉《國安法》事證，採即蒐即辦原則，報請橋頭地檢署指揮偵辦。」

國防部回應，全案已進司法程序，相關案情不予評論；陸委會也表示，對全案暫不評論。林宸佑所屬的中天電視則以文字說明，對案情毫無所悉，無可回應，外傳中天遭搜索，並非事實。

民眾黨立委張啓楷說：「希望馬德（林宸佑）的事情，不是讓司法更進一步的破底，我們希望勿枉勿縱，尤其不要出現白色恐怖。」

民進黨立委沈伯洋則說道，「至於是不是有些人在當所謂的中間人，又或者說他是藉由跟中國的接觸，跟台灣地方的接觸去提供利益，這個就必須交由司法來判定。」

軍人遭控淪為共諜，已查出的樣態有手持五星旗、拍攝投降心戰影片；簽下降共承諾書，允諾暫時不抵抗，甚至還有交付軍事機密文件。

過去更曾查獲多件都是涉嫌找上台商、前黨工等人，甚至利用黑幫、地下錢莊、宮廟團體，作為吸收軍人的一大管道。對岸透過民間人士來吸收、拉攏現退役官兵，也讓相關單位偵辦增添難度。

淡江大學國際事務暨戰略所副教授林穎佑分析，「所謂的白手套的方式，來去跟這個一些機敏人士進行接觸，這一些都是（中共）他們會希望去做到一些斷點的效果，讓我們這一邊在反情報跟偵查上面的話，或許會有增加一些麻煩。」

反制中共滲透，國內一再修法，其中，提高現役軍人降敵罪刑責，最重判刑10年；要是民眾鼓吹戰爭或公開散布危害國安等錯假訊息，最重也面臨100萬罰鍰，已在立院審查。但中共滲透無孔不入，學者建議，在反情報與偵防能力上，台灣仍有強化空間。

