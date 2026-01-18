林宸佑涉利誘軍人洩密遭收押 吳靜怡：證據明確為何喊政治迫害？

中天記者林宸佑涉國安法，高雄橋頭地院裁定收押禁見。 圖：取自臉書專頁／馬德愛破音 中天林宸佑

[Newtalk新聞] 中天新聞台記者兼主播林宸佑（綽號馬德）涉嫌利誘軍人洩密，並疑似成為中共在台滲透節點，日前遭檢方聲押獲准。檢調指出，林宸佑以數千元至數萬元不等金額，向至少9名現役及退役軍人收購軍事情資，相關事證明確，案件已引發社會高度關注。

名嘴吳靜怡對此公開發文質疑，直言本案金流、通聯與行為模式清楚，卻見民眾黨政治人物「集體炸鍋」，頻頻指控是政治迫害，反應令人費解。她強調，若案件涉及共諜滲透，社會與政黨應正視國安風險，而非急於替涉案者辯護。

廣告 廣告

吳靜怡引述檢調調查指出，本案源頭可追溯至2025年偵辦的海軍陸戰隊中士陳瑞勇洩密案。陳瑞勇因財務需求，結識中國人士「吉祥」，去年2月不僅拍攝手持五星旗的效忠影片，並收受20萬元報酬，將AAV型兩棲突擊車性能、保修紀錄及漢光演習內容外流。

橋頭地檢署已於2026年1月9日偵結起訴陳瑞勇，檢調進一步循通訊紀錄與金流向上追查，發現林宸佑涉嫌在台系統性「收購」軍事機密，成為中共情報網絡的重要協力者。吳靜怡指出，「吉祥」並非單一行動者，而是更大共諜集團的聯絡窗口。

吳靜怡痛批，媒體人與軍人本應肩負守護國家的角色，卻淪為情報交易的牟利工具，對國安造成嚴重傷害。她質疑，面對主播涉入共諜案，政治人物不思檢討制度漏洞，反而操作政治攻防，無助於社會信任，更令人匪夷所思。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

「馬德」遭押！卓冠廷喊抓協力者 黃國昌反嗆綠：省省吧！先管好自己

中天主播林宸佑疑買通軍人洩密！國防部：依國安聯防機制與調查局共同調查