林宸佑涉國安案遭收押 吳思瑤駁清算籲：勿鼓動輿論辦案

即時中心／顏一軒、黃彥翔報導

《中天》記者兼主播「馬德」林宸佑因涉《國安法》案件，17日傍晚遭橋院裁定收押禁見，不過，國民黨立法院黨團書記長羅智強卻稱這是「執政黨針對異議者的清算」。對此，民進黨立委吳思瑤今（19）日回應，任何涉及滲透台灣的共諜行為，無論在哪一黨，該辦就要辦，司法偵辦的重點在於證據而非政治，呼籲在野黨委員尊重司法，不要每次在偵辦中，就急切地來操弄民粹或鼓動輿論辦案。





吳思瑤稍早在立法院紅樓地圖區接受媒體聯訪，回應時事。記者提問，最近有主播涉違《國安法》遭裁定羈押禁見，羅智強說這是「執政黨針對異議者的清算」，請教委員怎麼看？

對此，吳思瑤表示，《中天》的林姓主播是因涉犯《國安法》被偵辦，他所涉的犯罪行為是國安事項，以最新被揭露的資訊，他是用個人的帳戶提供金錢，讓部分軍方人士來進行對於台灣內部涉及顛覆或配合統戰的影片拍攝等。

吳思瑤說，林宸佑涉嫌違反的是國安法規，可能是危及國家安全的這些作為，跟他在哪個媒體、個人的意識形態與言論完全沒有關係，這是單純的國安案件，誰違反了國安法、證據明確就依法來偵辦，而不是因為他是《中天》記者，或過去一些爭議的言行，絕對不是，一碼歸一碼，這完全是兩碼子事。

她不諱言，任何涉及滲透台灣的共諜行為，無論在哪一黨，該辦就要辦；任何涉及危及國安的犯行，無論在哪一個行業、哪一個領域或哪一家媒體，違法就要辦，台灣是法治國家，不要因為這位林姓記者可能所待的媒體，大家認為相對比較敏感。

吳思瑤認為，上述因素完全不是司法偵辦的重點，是在於證據而非政治，因此她再次呼籲在野黨委員們尊重司法，不要每次在偵辦中，就急切地來操弄民粹或鼓動輿論辦案，請還給司法一個獨立的辦案空間，這些在野黨委員們請自制，不要鼓勵犯罪。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

