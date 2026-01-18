林宸佑涉國安法怎露餡的？檢曝他「用自己帳戶」轉中國錢

政治中心／綜合報導



中天記者林宸佑日前因涉嫌違反《國安法》，橋頭地檢署指揮調查局前往其住處搜索後，將其帶回高雄偵訊，訊後聲押獲准，消息曝光後引發熱議。不過，林宸佑其手法以及怎麼露餡被抓，也讓外界相當好奇。橋頭地檢則指出，主因在於林宸佑收取來自中國境內的資金後，再利用個人帳戶轉錢給提供情資的現、退役軍官。





林宸佑之所以會被搜索，是因為檢方日前在偵辦海軍陸戰隊陳姓中士拍攝揮舞五星旗投共案時，在第四波調查行動中，發現林宸佑疑似將數千到數萬元不等金額給付現役軍人，再由該軍人交付軍事資料給中國人士。在這波行動中，總計羈押林宸佑及5名現、退役軍人，但這筆金流從何而來，也成為檢調偵辦的重點之一。

林宸佑（右）遭檢調進入住處搜索後帶回訊問，並聲請羈押獲准。（圖／民視新聞資料照）

根據《自由時報》報導，林宸佑之所以會露餡遭逮，主因在於他多次與缺錢的9名現役或退役軍人接觸，只要對方能提供所屬單位的軍事情報、機密，交付給中方特定人士，事後林宸佑便透過其個人帳戶，自行轉匯數千至數萬元不等的資金給他們。據了解，林宸佑幕後的資金來源則來自中國。

林宸佑涉國安法怎露餡的？檢方曝中國是資金來源：他用自己帳戶轉錢

檢方指出，林宸佑疑似利用中國資金收買軍方情報，並利用個人帳戶轉帳給目標官兵。（圖／民視新聞資料照）





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

