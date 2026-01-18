林宸佑涉國安法收押！ 疑當中間人轉軍事資料給「吉祥」

台北市 / 綜合報導

中天主播林宸佑等人，涉嫌違反國家安全法等罪名，昨(17)日收押禁見，晚間移送看守所，副典獄長透露，林宸佑看起來一切正常也都配合，根據了解，是偵辦海軍陸戰隊一名陳姓中士，持五星旗拍攝投共影片案件時，發現林宸佑疑似擔任中間人角色，將軍事資料轉交給名叫「吉祥」的中國人士，但立委王義川說中國媒體報導，「吉祥」其實就是林宸佑，至於陳姓中士的同學和阿公都說，他平常經濟狀況不好，曾四處借錢，但不知道事情詳因，聽到都很驚訝。

中天主播林宸佑在鏡頭前和網友互動，過去也因和時任立委賴品妤有過小衝突聲名大噪，但現在傳出，涉嫌違反國安法等罪名，昨日經橋頭地檢署聲請羈押獲法院裁准，晚間移送到高雄看守所，第二監獄副典獄長張漢明說：「一切看起來目前都正常，我們今天(18日)早上供的是豆漿跟包子，看起來用餐也都正常，沒有特別反應他有抗拒的狀況。」

根據了解，本案起因是偵辦海軍陸戰隊，陳姓中士持五星旗拍攝投共影片案件，溯源追查，發現林宸佑疑涉擔任中間人角色，以數千元至數萬元不等金額，向現役軍人換取軍事相關資料，再轉交給一名叫吉祥的中國人士，但立委王義川提到中國媒體報導，這名叫吉祥的中國人士，疑似就是林宸佑，而消息傳回陳姓中士南投老家，親友都很驚訝。

陳姓中士的同學說：「據我所知，(經濟狀況)不太完美，他也有找過我借錢，然後，外面的朋友也是在找他還錢。」陳姓中士的阿公說：「這些事情我不太了解，但我知道他被抓去，禁見，我知道他經濟上有困難。」陳姓中士社群分享照片，笑得很陽光，家人說平常他很乖，放假回來也會幫忙家裡工作，不過經濟狀況疑似不好，曾四處借錢，這回涉國安法，詳細細節是否還有其他人捲入，有待進一步調查。

