林宸佑涉國安法遭押！1關鍵周軒曝事態嚴重：就民眾黨不懂

政治中心／徐詩詠報導

中天記者林宸佑日前因涉嫌違反《國家安全法》，橋頭地檢署指揮調查局前往其住處搜索後，將其帶回高雄偵訊，訊後聲押獲准。消息曝光後引發外界熱議，中天新聞也發布聲明，表示希望「司法公正審理，勿枉勿縱」。對此，政治工作者周軒在臉書撰文評論此事，點出關鍵，直言事態嚴重，更說：「連中天都懂，就民眾黨不懂。」





林宸佑遭羈押後，白營多位黨公職發聲，包括民眾黨立院黨團主任陳智菡火速發文表示：「一位新聞記者，手上能掌握什麼國家機密？要怎麼違反國安法，在一天內被羈押禁見？」民眾黨立委張啟則呼籲不要司法迫害。不過，周軒則在臉書指出：「國防部剛剛證實，中天記者林宸佑涉嫌利誘國軍洩密，違反國安法一案，是『國安局依國安聯防機制，統合國防部與調查局共同調查』，循線查獲包含現役軍人等相關人員涉國安法事證，採即蒐即辦原則，報請橋頭地檢署指揮偵辦。」



廣告 廣告

林宸佑涉國安法遭押！1關鍵周軒曝事態嚴重：中天都懂就民眾黨不懂

林宸佑遭羈押後，多名白營人士發聲護航。（圖／民視新聞資料照）

他進一步說，這起案子是由國安局、國防部、調查局三大反情報單位聯合辦案。周軒直言：「這起事件的嚴重程度到哪裡，懂的人都懂，連中天都懂，就民眾黨不懂，張啟楷還在幫林宸佑護航，嘉義人真的要看清楚，不要投錯票了。」







《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：林宸佑涉國安法遭押！1關鍵周軒曝事態嚴重：中天都懂就民眾黨不懂

更多民視新聞報導

國民黨2026選舉現「交棒危機」？媒體人點「1縣市」麻煩

黃國昌訪美72小返台「說1句」 周軒3字酸網笑：要演多久

陳菁徽退「代理孕母條文審查」 陳昭姿發聲「1關鍵再被罵翻」

