林宸佑涉國安法遭羈押禁見 賴品妤同日辦寫真抽獎「時機巧合」掀熱議

[Newtalk新聞] 中天主播「馬德」林宸佑涉犯國安法、貪污治罪條例等罪，高雄橋頭地檢署昨（17）日向橋頭地方法院聲請羈押禁見，法院裁定獲准，消息曝光後，迅速引發社群關注，巧合的是，過去曾與林宸佑發生衝突的民進黨籍前立委賴品妤，同日晚間在臉書與Threads同步舉辦寫真抽獎活動，時機重疊引來部分網友熱議，相關留言迅速洗版社群平台。

回顧過往，賴品妤於2023年受訪時曾指控，自己在採訪現場遭林宸佑撞到，並當場對他大喊「為什麼要推我？」當晚還在臉書發文表示「遭中天記者撞倒」，並批評對方「惡意製造假新聞」，事後林宸佑提告賴品妤妨害名譽，不過台北地檢署認定，賴品妤係基於自身受訪經歷所做的主觀評價，未構成犯罪，最終作出不起訴處分。

時機巧合，賴品妤在林宸佑遭羈押同日在臉書與 Threads 發文，自己起初只是大量上傳拍攝的偶像藝人影音，但同時也希望能透過貼文呈現「帳號持有人」的存在感，因此開始嘗試拍攝並分享旅遊寫真，沒想到逐漸累積出個人社群風格。她表示，正是這樣一路嘗試與累積，才萌生製作迷你寫真的想法，希望回饋長期支持她的網友。

賴品妤指出，寫真內容涵蓋但不限於英國、泰國、葡萄牙、義大利等地，將收錄部分已公開與未公開的照片，並隨機附上簽名小卡或拍立得照片。只要在她臉書或Threads的指定貼文按讚、公開分享並留言，即可參加抽獎，活動至1月18日晚間10時截止，預計於1月21日公布得獎名單，兩個平台合計抽出30人，僅寄送台灣地址。

貼文曝光後，吸引大量網友留言回應，有人直言「今天是什麼好日子」、「品妤送寫真又遇到那位記者被羈押禁見」，也有人留言「賀中天記者被捕」、「謝謝治癒常看到髒東西的眼睛」、「開心到辦抽獎也太好笑」，相關討論持續延燒，在社群平台引發高度關注。

