林宸佑涉國安法遭羈押！張啓楷驚訝、柯文哲反應曝 綠喊尊重司法

《中天》主播「馬德」林宸佑因涉犯《國安法》與《貪污治罪條例》等罪，今（17）日遭橋頭地院裁定羈押禁見。對此，民眾黨嘉義市長參選人、立委張啓楷獲悉後驚訝地表示，希望司法一定要勿枉勿縱，不要出現司法迫害，至於創黨主席柯文哲則稱，人民對司法不信任；不過，民進黨團副幹事長沈伯洋重申，結果應交由司法審判。





張啓楷下午在柯文哲、嘉義黨部西區副主任王閔正、張啓楷服務團隊嘉義服務處副主任林昱孜等人的陪同下，於嘉義市區進行車隊掃街拜票行程，並於途中受訪。

張啓楷指出，希望司法一定要勿枉勿縱，不要有司法迫害；他並指出，「馬德」在採訪或擔任兼任主播期間，深入追蹤非常多的事情，是一名受到廣大民眾支持的媒體工作者，並質疑這是民進黨政府第一次以《國安法》偵辦一名知名主持人及主播。

張啓楷稱，站在他左邊的柯文哲，過去一路上有許多人為他加油、不捨時，但仍被羈押禁見一年多，後來證明沒證據、沒金流，顯示司法已經讓人民非常不信任。

他又稱，「台灣好不容易走過白色恐怖，不要出現『綠色恐怖』，用《國安法》辦台灣的民眾，會不會重蹈以前白色恐怖的夢魘？許多人台灣人流血流汗，尤其此行站在台灣的民主聖地嘉義市，嘉義市民多麼遵守法治，流血流汗爭取我們的民主法治」。

張啓楷質疑稱，台灣竟發生以《國安法》偵辦媒體人，甚至出現大搜索、收押，他們一方面希望司法不要再出現追殺非民進黨人士的事情；他還稱，柯文哲的事情印證人民對司法的信任度愈來愈低，盼「馬德」的事情不是讓司法更進一步破例，希望勿枉勿縱，尤其不要出現白色恐怖；一旁的柯則說，人民對司法根本就不信任。

另一方面，沈伯洋則認為，關於《中天》主播現在涉入一起收押禁見的案件，因為畢竟這是一個進行中的司法案件，不便多做評論，結果為何應交由司法來審判，但大家必須要注意的是，無論最後的結果為何，台灣媒體時常性出現應和中國的言論。

沈伯洋進一步舉例，前幾天台美對等關稅公布稅率時也是，中國官媒說什麼，特定台媒就跟著說什麼，如果這樣子的話，即使在今天沒有《國安法》的狀況之下，也會藉由特定媒體不斷吸收中國所想要餵養的資訊，這才是台灣現在最大的國安危機。

最後，沈伯洋強調，至於是否有些人在當所謂的「中間人」，又是藉由跟中國、台灣的地方接觸來去提供利益，必須交由司法來判定。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

