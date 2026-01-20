林宸佑涉國安法遭羈押 沈伯洋揭中國心戰手法

（中央社記者林敬殷台北20日電）中天記者林宸佑涉利誘軍人拍攝投共影片與刺探軍機，遭依涉犯國安法等罪羈押禁見。民進黨立委沈伯洋今天表示，中國意圖讓台灣軍人分不清身邊的人是敵是友，營造疑神疑鬼的氣氛，這是對軍人的心戰。

媒體報導，檢調追查發現，林宸佑等人情蒐包含飛彈部署機密，收買的軍人包括國軍火箭飛彈連志願役士官，試圖刺探新型飛彈參數及操作手冊等機密。

沈伯洋上午在民進黨立法院黨團輿情記者會表示，中國意圖取得全方位資訊，包括傳統上不一定是機密的資訊，例如關鍵基礎設施的輪班紀錄、部隊設施的保養紀錄等，或是很多人聽起來非常微小的事情，例如八卦、隱私，這種跟機密沒有關係的訊息。

沈伯洋說，對中國來講，不管是統戰、認知作戰，或炒作新聞帶動輿論，更重要的是對軍人的心戰。拍攝揮五星旗投降的影片，外界可能以為不重要，但重點在於中國要創造一種疑神疑鬼的氣氛，讓台灣的軍人分不清楚自己身邊的人是敵是友，這是中國想要造成的心戰效果。

沈伯洋表示，退休軍官一直被中國視為中間人，利用軍中的學長學弟關係，接觸基層現役軍官，一步一步往下，先用一些小的餌，從基地資料、保養紀錄，漸漸到飛彈參數等機敏資料。若要不到，就藉由此人去滲透下一個，這就是退休將領對中國的重要性。接觸民間人士的手法也是一樣，藉由民間人士接觸、滲透軍方人士。外界以為的交流，對中國而言都是統戰。（編輯：萬淑彰）1150120