林宸佑涉國安法遭羈押 綠：本案是「行為」非言論

（中央社記者林敬殷台北19日電）中天電視台記者林宸佑遭依涉犯國安法等罪羈押禁見，民進黨立法院黨團今天表示，不管任何職業，只要涉及違反國家安全相關法律，自然要受司法偵辦；本案討論的是「行為」是否有刺探軍機，是人的行為，不是言論或職業。

民進黨團幹事長鍾佳濱上午在立法院舉行輿情回應記者會時表示，法律之前，人人平等，國家安全不是只有軍人的事情，每位國民都應該遵守法律保障國家安全；不管任何職業、任何領域，只要涉及違反國家安全的相關法律，自然要受司法偵辦，這是自不待言。

鍾佳濱指出，媒體或媒體從業人員，有依憲法保障的言論自由，但言論自由不包含主張武統、也不包含實際串謀境外敵對勢力的自由。現在不是討論媒體，討論的是個人行為是否有刺探軍機、是否有協助敵國賄賂本國軍人從事叛國跟賣國的行為，此為本案的主體，討論的是人的行為，而不是言論或職業。

媒體詢問未來國安法是否針對白手套進行圍堵，鍾佳濱說，政府針對強化國安法案已有修法提案，不是只有拘束接受賄賂、採取賣國行為的軍人，還有針對協助境外敵對勢力的行為，也就是白手套，補強這部分漏洞；過去法令沒有將白手套這部分納入，未來國安強化修法，一定要將代表境外敵對勢力的國內協力者所從事的行為，一律給以法律的規範。

此外，立法院外交及國防委員會今天針對國防特別條例舉行機密專案報告，在野黨立委質疑是黑箱。鍾佳濱表示，這是錯誤理解，美國政府自己有對機密的認定，台灣則是由國防部提出，認為內容有需要進行必要機密的保密，這也是基於立法院審議後同意的，立院既然同意舉行秘密會議，何來質疑秘密會議的必要性。

鍾佳濱指出，屬於公開資料部分當然沒有秘密的必要。至於立委除公開的部分外，若想進一步知道詳情、當然就要機密；立委如果覺得美方的公開資訊不夠，想了解台灣國防部如何報告，就請立委遵守機密會議的要旨，親自到機密會議詢答跟審查。（編輯：林克倫）1150119