林宸佑涉國安法遭羈押 邱議瑩：非言論自由問題

（中央社記者林巧璉高雄18日電）中天記者林宸佑等6人涉違反國家安全法等，經橋檢聲押獲准。民進黨立委邱議瑩表示，面對國家安全議題是非常嚴肅，沒有任何模糊空間，「這不是什麼言論自由的問題」。

邱議瑩今天上午在科工館周邊發放「台灣尚勇」春聯，媒體問及對林宸佑遭羈押的新聞看法時，邱議瑩表示，林宸佑在採訪新聞上很積極，但是有些時候覺得在採訪的過程裡面，很刻意地挑釁。

邱議瑩說，不談林宸佑這些採訪的行為，在面對國安法這樣非常嚴重、非常嚴肅的國家安全議題上面，沒有任何模糊空間。對於保衛台灣、國家安全上，大家都必須很嚴肅地去面對。

邱議瑩強調，「這不是什麼迫害，這也不是什麼言論自由的問題」，而是對於國家安全保護的嚴肅議題，當然也希望司法的調查能夠嚴謹。

邱議瑩過去曾在公開場合時受訪，媒體詢問邱議瑩弟弟邱彰信的人事案，當時林宸佑提問時問「他們說這是不是把人命當兒戲來看？」邱議瑩當時皺眉回應「你是哪一台啊？你怎麼會這種問題？什麼叫把人命當兒戲，我覺你好低喔。」（編輯：李淑華）1150118