林宸佑涉國安法！張啓楷竟稱「綠色恐怖」 黃國昌8字嚴正表態

即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

《中天》記者兼主播「馬德」林宸佑因涉《國安法》案件遭羈押，民眾黨團副總召、嘉義市長參選人張啓楷昨（17）日受訪時竟聲稱，不要出現司法迫害與綠色恐怖，民眾黨團辦公室主任陳智菡也發文聲援，遭民進黨新北市議員卓冠廷反譏，「現在是一個非常好辨認哪些人，可能是中共在台協力者的時間點」。對此，民眾黨主席黃國昌今（18）日回應，民眾黨的立場非常清楚，就是「勿枉勿縱、不要雙標」。





卓冠廷昨晚在臉書（Facebook）發文指出，「在台灣你365天照三餐罵政府罵執政黨都不會有事（撇除造謠違法或恐嚇當然責任自負），很多立委或名嘴都是如此，哪有什麼大問題？但是，當共諜跟單純批評有很大不同」。

民進黨新北市議員卓冠廷。（圖／民視新聞翻攝）

他強調，現在是台灣確實出現國安風險的時候；涉及高達9名現役退役軍人提供國家軍事情報；去年綠營幕僚涉案，一樣辦，《中天》記者涉案，一樣也要辦；不管你誰，都要辦，這是國安問題，不是政治評論。

卓冠廷說，第一時間就急著喊政府抓人、質疑辦案無理、出來講「白色恐怖」與「綠色恐怖」；絲毫沒有一丁點擔心國家被滲透的危機，心態跟動機真的非常可議。

今早10時，黃國昌在張啓楷、民眾黨秘書長周榆修、宜蘭縣長參選人陳琬惠等人的陪同下，前往交通部集思會議中心國際會議廳，出席「民眾黨2026共同政策綱領記者會」，並於會前接受媒體聯訪。

記者提問，張啓楷質疑林宸佑涉入《國安法》案件是「綠色恐怖」，有網友稱這是在護航，卓冠廷則說，「現在是一個非常好辨認哪些人，可能是中共在台協力者的時間點」，想請教主席與委員怎麼看？

對此，黃國昌嘆息一聲並搖搖頭稱，「我覺得民進黨真的省省，卓冠廷講那什麼話？民進黨拿納稅的人錢在府院黨養共諜，誰是中共同路人？民進黨省省吧，幹點正事啊！一天到晚用這種抹紅的伎倆，拿不出政績，除了抹紅、抹黑，民進黨到底還幫台灣社會幹了什麼事？」

黃國昌強調，個別司法案件，民眾黨的立場非常清楚，勿枉勿縱、不要雙標，不要特定案件就有特定媒體事前掌握訊息，不要只看到特定記者做了違法的事情，就擺爛不處理，他也再度重申，勿枉勿縱、不要雙標，這才是法治社會應該有的原則。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

