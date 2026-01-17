林宸佑涉國安法！陳智菡問能掌握什麼？沈伯洋13字回應

民進黨立委沈伯洋。（圖／翻攝自沈伯洋臉書）





檢調偵辦海軍陸戰隊洩密案，發現綽號「馬德」的中天電視記者林宸佑涉入其中，今（17）日偵訊後聲押獲准。本案除了林宸佑外，還有9名現、退役軍人遭搜索，目前共6人遭到羈押。

檢調掌握事證進行調查

整起海軍陸戰隊洩密案，起因於一名陳姓中士因缺錢花用，自去年1月起結識暱稱「吉祥」的中國人士，並在收受20萬元報酬後，拍攝手持五星旗、表達效忠中國大陸的投共影片。據了解，「吉祥」正是林宸佑本人，偽裝成陸籍人士給予報酬。

檢方經過數月的縝密監控，包含埋伏跟監及掌握特定金流，林宸佑疑似收受中國大陸財物。辦案人員昨日北上至林宸佑位於台北的租屋處進行搜索，隨即將其帶回高雄辦理。目前檢調正針對其詳細的資金往來流向及具體事證進行進一步釐清，並深入調查其是否利用媒體從業人員身分執行特定任務。

記者能有什麼機密？朝野掀論戰

對於民眾黨立院黨團主任陳智菡，「一位新聞記者，手上能掌握什麼國家機密？要怎麼違反國安法，在一天內被羈押禁見？」的聲援，民進黨立委沈伯洋則在臉書舉例表示，前幾年有一個案子，是一個在地協力者，在中國做生意，接觸台灣退休人員，說要用現金換取一些資料，最終沒有成功。至於是什麼資料呢？他說要外交部的「八卦」就好。至於八卦能算什麼「機密」？沈伯洋認為，就是這些東西，可以成為共產黨對台灣政治鬥爭的籌碼。

沈伯洋指出，看到有人還在帶「中天記者能有什麼機密？」的風向，笑死，「國家安全又不是只有國家機密」。統戰、見縫插針、才是共產黨對台重點。

沈伯洋認為，從2018到現在，原本越來越多人對此有認識，但這兩年一堆政治人物只會顛倒是非，言必稱司法迫害，真的是台灣民主無法深化的元兇。。

橋頭地檢署說明

橋頭地檢署對此說明，由陳竹君主任檢察官、周韋志檢察官指揮法務部調查局桃園市調查處、高雄市調查處、國防部軍事安全總隊、憲兵指揮部高雄憲兵隊，偵辦現退役軍人違反國家安全法、貪污治罪條例及刑法洩密等案件，16日執行搜索某電視台記者1人及現退役軍人9人。

訊畢認記者林男涉嫌提供新台幣數千元至數萬元不等之金額予現役軍人，再由現役軍人交付軍事上有關之資料予大陸人士，經周韋志檢察官訊畢，聲請羈押記者林男及現退役軍人5人，經橋頭地方法院裁定全部羈押禁見。

中天電視發聲

針對林宸佑遭羈押禁見，中天電視表示「公司對案情毫無所悉，無可回應。我們希望司法公正審理，勿枉勿縱，天佑台灣，而外傳中天遭搜索並非事實，各界切勿傳播假訊息」。

「報導本於目前偵辦進度與披露資訊，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

