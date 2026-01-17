林宸佑涉國安 沈伯洋：有無受中國指示都是另外一回事

民進黨立委沈伯洋發言。 資料照片：張良一/攝

[Newtalk新聞] 中天主播林宸佑（綽號馬德）遭橋頭地檢署指揮高雄市調處北上抓人，並聲請高雄地院羈押禁見獲准。對於民眾黨立院黨團辦公室主任陳智菡質疑，「一位新聞記者，手上能掌握什麼國家機密？要怎麼違反國安法」，民進黨立委沈伯洋則在臉書不點名回應，笑死，國家安全又不是只有國家機密。統戰、見縫插針、才是共產黨對台重點。有沒有受中國指示？那都是另外一件事。

沈伯洋說，前幾年有一個案子，是一個在地協力者，在中國做生意，接觸台灣退休人員，說要用現金換取一些資料，最終沒有成功。至於是什麼資料呢？他說要外交部的「八卦」就好。八卦能算什麼「機密」？但問題就是，這些東西，可以成為共產黨對台灣政治鬥爭的籌碼。

沈伯洋說，旺旺在中國的生意眾人皆知，而旺旺中天的內容，也大量在台灣散播；光是這幾個禮拜，軍演前後、委內瑞拉事件、關稅等等，一堆陰謀論都是中天系統在散播，有人愛看嗎？愛看這種跟中國官媒同步的資訊嗎？一堆人愛看的要命。

沈伯洋說，這些人深信我是CIA，深信我追殺中配，深信我有美國房產，深信我家在中國做生意，深信黑熊學院在賣淘寶貨，還要挑起戰爭。

沈伯洋說，看到有人還在帶「中天記者能有什麼機密？」的風向，笑死，國家安全又不是只有國家機密。統戰、見縫插針、才是共產黨對台重點。之前那個桃園民眾黨發言人，傳立法院通訊錄出去的那位，有什麼機密？但有沒有危害國家安全？有沒有受中國指示？那都是另外一件事。

沈伯洋說，講這些東西，從2018到現在，原本越來越多人對此有認識，但這兩年一堆民粹降智的政治人物，只會顛倒是非，言必稱司法迫害，真的是台灣民主無法深化的元兇。

