林宸佑涉收買2名飛彈連士官 恐影響台美互信

中天主播林宸佑。（圖／翻攝自抖音＠馬德愛破音）





中天主播「林宸佑」勾結軍人洩密案，6人遭到收押，檢調掌握涉案的2名士官任職火箭飛彈連，恐怕洩密的是最新的海馬士多管火箭系統，軍事專家蘇紫雲說，不只影響國安，更可能讓美台互信受到影響。但案發前他人在台北，為何是高雄橋頭地檢署偵辦，原來一開始是桃園市調處掌握，申請搜索票遭北院駁回，涉案軍人住高雄，才轉由高雄市調處與橋頭地檢署偵辦。檢調掌握涉案的2名士官任職火箭飛彈連，恐怕洩密的是最新的海馬士多管火箭系統，軍事專家蘇紫雲說，如此一來不只影響國安，更可能讓美台互信受到影響。

去年在國軍操演中亮相的海馬士多管火箭系統，是此刻共軍最想突破的領空防護，隨著中天主播林宸佑的洩密案，也能看出端倪。檢調查出，被收押的涉案主播林宸佑，勾結5名涉案軍人，涉嫌洩漏國防機密，尤其鎖定飛彈部署機密，因為這5名涉案軍人，其中有2人任職火箭飛彈連，涉嫌洩密新型飛彈參數、操作手冊等機密。

國防院資源與戰略所長蘇紫雲：「砲車紀錄陣地，或者是撤收整個操作流程，以及準則可能會洩漏給中共，第二個影響比較更大的，會是影響美台之間的政治互信。」

國防專家說，從這起洩密案可以看出，共軍對台滲透的模式，除了大量撒幣養線，透過林宸佑當中間人，正好可以當作掩護。

國防院資源與戰略所長蘇紫雲：「媒體主播的角色，類似車手了，也就是他可能在直播節目中收受了抖內，就是中共共諜組織所轉移的資金，透過抖內方法第一次洗錢，第二個再轉為虛擬貨幣，就變成是第二次洗錢。」

共軍透過直播抖內支付金額給林宸佑，也透過支付寶地下匯兌、微信以及虛擬幣等方式付款。因此，林宸佑洩密案一開始由桃園市調處掌握，去年多次向台北地院聲請搜索票，因證據不足遭到駁回。但桃園市調處不死心，認為林宸佑等人的金流已清查完備，加上涉案軍人住在高雄，因此另起爐灶，交由高雄市調處向橋頭地院聲請搜索票，結果一次就過關。搜索後大有斬獲，不過林宸佑至今仍不願供出涉案細節，到底洩漏多少國防機密，還有待追查。

