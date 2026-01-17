即時中心／梁博超報導

橋頭地檢署16日指揮高雄市調處，前往《中天新聞台》記者兼主播林宸佑位於台北的租屋處搜索，並依涉犯《國安法》與《貪污治罪條例》等罪將他帶回，橋頭地院昨（17）日傍晚裁定羈押禁見；然而，包括民眾黨立委張啟楷、民眾黨立院黨團主任陳智菡及不少名嘴等人，竟在第一時間選擇護航。對此，民進黨新北市議員卓冠廷直言，現在是一個非常好辨認哪些人可能是中共在台協力者的時間點。

橋頭地檢署表示，林宸佑涉嫌提供數千至數萬元不等給現役軍人，再由現役軍人交付軍事相關資料給中國籍人士；經檢方訊問完畢後，向法院聲請羈押包括林宸佑及現退役軍人共6人，經橋頭地院裁定全部羈押禁見。

卓冠廷昨晚在社群平台發文指出，撇除造謠違法或恐嚇當然責任自負，在台灣一年365天照三餐罵政府罵執政黨都不會有事，「很多立委或名嘴都是如此，哪有什麼大問題？」但他強調，當共諜跟單純批評「有很大不同」。

「現在是台灣確實出現國安風險的時候」，卓冠廷強調，本案涉及高達9名現役退役軍人提供國家軍事情報。「去年綠營幕僚涉案，一樣辦；中天記者涉案，一樣也要辦」，他認為，不管是誰都要辦，「這是國安問題，不是政治評論」。

然而，卓冠廷質疑，有些人在第一時間就急著喊政府抓人，第一時間就質疑辦案無理，第一時間就出來講白色恐怖綠色恐怖。「絲毫沒有一丁點擔心國家被滲透的危機，心態跟動機真的非常可議。」

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／林宸佑涉犯國安法收押「竟有人護航？」卓冠廷：這是辨認中共在台協力者時間點

