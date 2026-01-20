林宸佑涉犯貪污等3罪 揭北檢2度向法院聲搜遭駁真相

中天主播林宸佑。（翻攝自臉書）

針對某平面媒體報導中天主播林宸佑涉共諜案，指摘台北地檢署「僅以涉犯洗錢防制法聲請搜索票遭法院駁回」，北檢晚間發出新聞稿表示，該報導與事實不符，檢方2度以貪污與國安法及洗錢等三罪向台北地院聲請搜索票，法官以無管轄權為由駁回。

以下是北檢新聞稿說明如下：

該案係法務部調查局桃園市調查處（下稱桃園市調處）於 114 年 12 月報請本署指揮，以林姓記者等人涉犯「貪污治罪條例、國家安全法、洗錢防制法」等罪名，2 度向臺灣臺北地方法院聲請搜索票，惟法院均認「本案無管轄權」而未核准。

廣告 廣告

故桃園市調處另報請臺灣橋頭地方檢察署指揮偵辦。因上開報導與事實不符，誤導視聽，特予澄清。

此外，該報導提及橋頭地院核發38張搜索票一事，本刊調查，橋院共核發檢調12張搜索票，該報導內容亦與事實不符。

更多鏡週刊報導

共諜主播收紅錢／帳戶驚見百萬異常金流 主播林宸佑收紅錢、泰達幣全曝光

共諜主播收紅錢1／飛彈連士官遭滲透洩機敏資料 志願役揹卡債成中共吸收對象