林宸佑涉違反國安法被押！政大學姊不可置信：希望你不是賣國賊

壹電視主播王乃伃。翻攝自mandynews0429 IG



中天新聞主播林宸佑涉拿中國錢辦事，被依違反國安法羈押禁見。對此，林宸佑的政大學姐、同為主播的王乃伃就很感慨，想到兩人先前在大學主播比賽一起包辦第一、第二名，充滿理想，現在雖不知真相為何，但她只能對林宸佑喊話說「希望你不要成為出賣國家的罪犯」。

橋頭地檢署16日大舉搜索林宸佑住處，懷疑他利用金錢誘使現役軍人洩漏軍方機密轉給中國籍人士，17日被法院裁定羈押禁見。

作為林宸佑的政大學姊，王乃伃也待過中天，兩人交情自然不同，她昨日在社群Threads談到大學時期，與林宸佑一起參加大學校園主播比賽，兩人面對全國選手包辦第一名、第二名，當時都對新聞工作懷抱熱忱，非常渴望站上主播台。

然而，新聞播出後，王乃伃震驚到不可置信，「新聞揭露的是真的嗎？希望你不要成為出賣國家的罪犯。」

而網友們在貼文下熱議，「妳太善良了啦，他跟徐900、民眾黨那票人在一起會有多好？」、「中天都切割了 他一定涉案已深」、「把記者這個公器拿來當成報私仇的工具，這傢伙一點都不值得同情」。

也有人表示「他怎麼出賣國家了？幾個小兵能有什麼資料？你也好好一個站上主播台的人，你連這點判斷力都沒有？ 現在是潑糞後，人格毁滅嗎？」、「你老東家被關台的那晚，我看著你在中天講了很多 希望你不要成為會關新聞台政府的傳聲筒，從受害者變成加害者⋯⋯」、「他有沒有為了錢出賣自己，等法官判決出來就知道了」。

