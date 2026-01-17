林宸佑涉「國安法」收押！ 「"近身採訪」政治人物曾爆多次衝突

政治中心／綜合報導

捲入國安法的中天記者林宸佑，其實經常穿梭在立法院，過去在採訪現場，也爆出不少爭議，包括民進黨立委邱議瑩、黃捷等人，都曾和他發生衝突，就連時任外交部長吳釗燮，也因被他追問，罕見動怒甚至烙英文回嗆，這回遭法院羈押禁見，民眾黨立委張啓楷，在第一時間竟出面護航。





中天新聞主播記者林宸佑曾因質問立委黃捷為佔領議場找鎖匠開門 兩人因而在議場內互槓（圖／資料畫面）









中天主播林宸佑：「馬德聊政治 馬德來惹事，大家晚安。」

穿著一身豹紋上衣，主持直播節目，馬德林宸佑線上和觀眾熱烈互動，但過去在採訪現場，爆出的爭議，可不少。

2022年，馬德一番提問，讓邱議瑩當場火大開罵，隔年賴品妤競選立委連任，馬德近身採訪，兩人更爆發衝突。

時任立委賴品妤vs.中天記者林宸佑（2023.08）：「你為什麼要推我？（我真的沒有推妳）你夠了嗎？」





中天新聞記者主播林宸佑（右）、時任立委賴品妤（左）因近身採訪爆發衝突 賴品妤質疑林宸佑推她（圖／資料畫面）









到了2024年，他也因質疑黃捷為佔領議場，找鎖匠開門，兩人高分貝攻防。不只和立委衝突，2022年曹興誠召開記者會，宣布恢復台灣國籍，兩人也當面開槓，甚至告上法院。

就連2023年時任外交部長吳釗燮，都被問到罕見動怒，5度重申「已經回答過了」。

這回馬德被爆出捲入國安法，遭羈押禁見，卻有民眾黨立委張啓楷，在第一時間，逆風護航。

立委（民眾）張啓楷：「收押禁見（太離譜了太扯太扯），請一定要勿枉勿縱，不要有司法迫害。」

立委（民）沈伯洋：「進行中的司法案件，我覺得不便多做評論，但是我們必須要注意的是，無論最後的結果為何，台灣的這些媒體，時常性地應和中國的言論，這才是台灣現在最大的國安危機。」





林宸佑在採訪現場曾和多位民進黨立委爆發衝突（圖／資料畫面）









採訪記者涉嫌擔任中間人，利誘國軍洩密，綠營立委表示不便多做評論，在野黨卻影射司法迫害，究竟真相如何？有待檢調抽絲剝繭釐清。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

